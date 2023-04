Bonus affitto 2023 Sicilia, come richiedere online il contributo affitti alla regione. Requisiti, Isee, quando inizia il bando e pagamenti.

Bonus affitto 2023, la Regione Sicilia ha stanziato 17 milioni di euro per le famiglie che vivono in una casa con un regolare contratto di locazione. Il contributo fitti spetta ai nuclei familiari con redditi bassi e serve per sostenerle nel pagamento dei canoni di affitto per abitazioni private o di edilizia residenziale pubblica.

Ma chi ha diritto al contributo fitto 2023 in Sicilia e come si richiede? Ne parliamo in questo articolo, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione.

Bonus affitto 2023 Sicilia che Isee ci vuole

Per richiedere il contributo regionale bisogna presentare la certificazione Isee relativa all’anno d’imposta 2021. Il documento serve a testimoniare la fascia di reddito di appartenenza necessaria per accedere al sostegno economico. Alla documentazione bisogna allegare oltre ai documenti d’identità, anche la copia del contratto di locazione in essere.

Per quanto riguarda gli altri requisiti, al momento la regione non ha ancora pubblicato il bando ufficiale (che arriverà nelle prossime settimane). Tuttavia, sulla base di quanto anticipato sul portale online e già accaduto per il bonus affitti 2022, i destinatari dovrebbero essere le famiglie con:

cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno di lungo periodo

residenza in uno dei comuni presenti nel territorio regionale siciliano

un regolare contratto d’affitto durante l’anno 2021

un Isee fino a 15.000 euro (l’importo deve ancora essere confermato nel nuovo avviso pubblico).

Bonus affitto 2023 Sicilia domanda online

La domanda di accesso al bonus fitti si può inviare esclusivamente via web, in particolare sul sito internet siciliapei della regione, nella sezione “fondo locazione”. In altre parole chi vive in affitto e possiede i requisiti necessari, può richiedere il sostegno sul sito ufficiale della regione Sicilia utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns per l’accesso.

Al momento non si conosce ancora da quando si potrà richiedere il contributo integrativo che la regione eroga alle famiglie che vivono in affitto. La data di inizio e quella di scadenza saranno comunicate nei prossimi giorni tramite il bando pubblico. Quindi se volete conoscere quando inviare l’istanza vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina, sempre aggiornata con le ultime news sul bonus affitto 2023 Palermo e Sicilia.

Contributo affitti 2023 Sicilia pagamenti

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle richieste, la regione stilerà l’elenco dei beneficiari, comunicato presumibilmente tramite graduatorie e/o con e-mail di conferma inviate ai diretti interessati. L’accredito dovrebbe avvenire tramite bonifico bancario, quindi utilizzando l’Iban indicato dal richiedente durante l’invio delle istanze. In pratica i soldi si ricevono sul conto corrente o sulla vostra carta con Iban.

Ma quando verrà pagato il bonus fitti 2023 Sicilia? Dopo la scadenza per la presentazione delle domande o comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili (15 milioni tramite Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione + 2 milioni integrati dalla regione Sicilia). Quindi per conoscere la data di pagamento esatta bisogna attendere le prossime settimane. Infine, l’importo concesso ai beneficiari si calcola in base all’incidenza del canone annuo corrisposto per pagare l’affitto rispetto al reddito (nel 2022 pari al 24 per cento).

Ricapitolando, il bonus affitto 2023 della regione Sicilia può essere richiesto da chi paga un canone di locazione e possiede un Isee basso. La domanda si può inviare online, entro una scadenza ancora da definire nel bando. Mentre i pagamenti sulla base delle spese sostenute dalle famiglie siciliane arrivano tramite bonifico dopo l’assegnazione del contributo per la casa.

