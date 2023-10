Contributo affitto casa 2023 Sardegna. Chi può richiedere il rimborso affitti ai comuni: Isee, requisiti, domanda, importo e quando viene pagato.

Pubblicato il bando bonus affitti Sardegna 2023 con delibera regionale n.29/5 2023. Si tratta di un aiuto economico per il pagamento dell’affitto di casa, rivolto a tutti i cittadini che vivono in Sardegna, pagano un canone di locazione e hanno un Isee basso. La regione ha stanziato 10 milioni di euro per i comuni, che tramite avviso pubblico li assegnano ai destinatari.

Ecco come ottenere l’erogazione del contributo affitto 23 se possiedi i requisiti necessari e quando arriva il rimborso.

Vedi anche: Bonus affitto regione Sicilia 2023 chi può richiederlo

Bonus affitti Sardegna 2023 chi ne ha diritto

Il contributo regionale per l’affitto spetta ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione per uso abitativo in unità immobiliari di proprietà privata. In altre parole i beneficiari devono vivere in una casa in affitto, utilizzata come abitazione principale e avere un regolare contratto. Inoltre, secondo il bando fitto casa Sardegna 2023 per ricevere il rimborso bisogna:

vivere in uno dei comuni della regione, aderenti all’iniziativa regionale

non avere diritti di proprietà o usufrutto su altre abitazioni adeguate all’esigenza familiare, presenti in tutto il territorio nazionale

avere un Isee familiare di importo non superiore alla somma di due pensioni minime Inps.

Con particolare riferimento a questo limite Isee, facendo una rapido calcolo, attualmente l’importo è pari a 13.530 euro circa.

Domanda per il contributo affitto 2023 Sardegna

Per ottenere il pagamento del contributo bisogna fare richiesta al proprio comune. Quindi per esempio se vivi a Cagliari dovrai presentare istanza in questo municipio, stesso discorso per Sassari, Oristano o qualunque altro comune dell’isola.

Scadenze e modalità di presentazione delle istanze dipendono dal bando comunale. Quindi trovi scadenze, moduli o procedure online sul sito del tuo paese o presso gli uffici comunali, se sei interessato a richiedere l’aiuto per l’affitto di casa. Anche gli importi sono determinati dai comuni, fino a un massimo di 3.098,74 euro per beneficiario.

Come e quando viene pagato il bonus affitti Sardegna

Scaduti i termini per la presentazione delle richieste, ogni comune indica i destinatari del contributo tramite graduatoria. Quindi se hai presentato domanda e possiedi i requisiti necessari, il tuo nome comparirà in questo elenco.

Da questo momento in poi riceverai la somma calcolata in base all’incidenza del canone di locazione annuo rispetto all’Isee. Ovvero un rimborso percentuale in base alle spese sostenute per pagare l’affitto di casa per tutto l’anno. Per approfondire come viene calcolato il bonus affitti Sardegna ti consigliamo di leggere il bando regionale disponibile in formato pdf da scaricare. Quindi non esiste una data esatta per il pagamento. Tuttavia visto che le procedure sono appena iniziate presumibilmente serviranno alcuni mesi.

In sintesi, il bonus affitti Sardegna 2023 spetta ai nuclei familiari che vivono in affitto e si trovano in condizioni di disagio economico. La domanda per il contributo si invia al comune, mentre il rimborso arriva solo dopo la pubblicazione delle graduatorie.

Vedi anche: