Bonus affitto regione Lazio 2023 fino a 2.000 euro l’anno. Come e dove richiedere il contributo affitti per la casa ai comuni. Scadenze, Isee e pagamenti.

Il bonus affitto 2023 della regione Lazio si richiede al comune di residenza. Quindi se vivi in affitto in una città o una località laziale e hai un Isee basso, potresti aver diritto al contributo per l’affitto di casa. Al momento i bonus fitti che si possono chiedere sono 5. Tuttavia il numero crescerà prossimamente visto che la regione, con Determinazione n.G18545, ha stanziato oltre 30 milioni per il fondo di sostegno alla locazione.

Ecco allora quali sono e dove richiedere il contributo affitti 2023 nel Lazio, con requisiti e scadenze da rispettare per ogni bando.

Bonus affitto comune di Frosinone 2023

Come riporta il bando comunale, il bonus 2023 per gli affitti spetta alle famiglie con i seguenti requisiti:

Isee fino a 14.000 euro (riferito al 2022)

(riferito al 2022) titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato

con cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo

residenti nel territorio comunale.

L’importo del contributo è pari al 40% del costo del canone annuo pagato dall’inquilino nel 2022 per l’abitazione, fino a un massimo di 2000 euro l’anno. Il sussidio si può richiedere online sul sito ufficiale del comune di Frosinone dal 30 maggio e fino alla scadenza del 30 giugno 2023. Alla domanda bisogna allegare documenti d’identità, copia del contratto d’affitto e l’attestazione Isee.

Contributo affitto Latina 2023

Pure nel comune di Latina si può richiedere il contributo per la locazione nel 2023. Il bonus spetta ai residenti nel comune che vivono in affitto, con regolare contratto, cittadinanza italiana, UE o extra UE e un Isee fino a 14.000 euro.

E’ possibile inviare la domanda di accesso al contributo fino al 15 giugno 2023 online, sul sito internet del comune di Latina. Anche in questo caso l’importo dell’aiuto per famiglie copre fino al 40% delle spese sostenute per il pagamento dell’affitto, relative all’annualità 2022 e fino a 2.000 euro l’anno. Una volta individuati i beneficiari (tramite graduatoria), il contributo verrà erogato tramite bonifico all’Iban indicato dal richiedente all’interno dell’istanza.

Altri comuni dove richiedere il bonus affitti 2023

Abbiamo visto le due città capoluogo di provincia dove attualmente è aperto il bando per chiedere l’aiuto per pagare l’affitto. Ma ci sono altri 3 comuni del Lazio dove si può ottenere. Stiamo parlando dei comuni di:

Castel Gandolfo (Roma)

(Roma) Cisterna (Latina)

(Latina) Genzano (Roma)

Tempi e modalità di richiesta variano da comune a comune. Per questo il consiglio è di verificare i dettagli leggendo l’avviso pubblico del municipio che vi interessa.

Quando arriva il bonus affitto 2023 a Roma?

Al momento invece non è ancora stato pubblicato il bonus affitto 2023 del comune Roma. Quindi in questo caso per sapere come richiedere il contributo bisogna attendere la pubblicazione dell’avviso di Roma capitale. I fondi messi a disposizione della regione sono di circa 16 milioni di euro per la capitale. Di conseguenza è probabile che il bando verrà pubblicato nelle prossime settimane o mesi. Appena ci saranno novità le troverete in questo articolo. Quindi se siete di Roma e vivete in affitto vi consigliamo di tornare su donnesulweb.it per sapere da quando si può chiedere il contributo affitti.

In sintesi, il bonus fitti 2023 si può richiedere in diversi comuni del Lazio. Al momento sono 5 i bandi aperti, ma presto ce ne saranno altri, incluso quello di Roma capitale. L’importo dell’aiuto arriva fino a 2.000 euro l’anno, ma per ottenerlo bisogna rispettare i requisiti di cui vi abbiamo parlato.

