Saldi estivi 2023 Lazio e Roma, data inizio e durata. Calendario, regole sulle vendite promozionali e negozi dove trovare i prossimi saldi nella regione.

L’inizio dei saldi estivi 2023 a Roma è previsto il 6 luglio, come deciso dalla delibera del 12.05.2023 della regione Lazio. Oltre alla data di inizio degli sconti sono state definite anche la durata e di conseguenza la fine delle promozioni di fine stagione, prevista dopo ferragosto.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quando iniziano e terminano i saldi estivi nel Lazio e nella capitale. Per poi passare alla lista di negozi, outlet e centri commerciale dove approfittare degli sconti per risparmiare.

Saldi estivi 2023 Roma e Lazio data inizio

I saldi estivi iniziano il 6 luglio 2023 nel Lazio e in tutte le città della regione, capitale compresa. Si tratta di un giovedì quindi un giorno diverso rispetto a quanto deciso abitualmente dalla giunta regionale, che di solito sceglie il primo sabato del mese per l’inizio dei saldi di luglio. Tuttavia quest’anno il primo sabato corrisponde al 1° giorno del mese e di conseguenza sarebbe troppo anticipato.

Ecco allora la scelta di giovedì 6 luglio come partenza dei saldi estivi. Data in cui le vetrine dei negozi nelle vie del centro di Roma, applicheranno sconti sui capi di abbigliamento e non solo. Ma le promozioni saranno disponibili anche a Latina, Frosinone, Viterbo e tutte le altre cittadine presenti sul territorio regionale.

Fine saldi estivi 2023 Lazio e Roma

Gli sconti finiscono il 19 agosto 2023 come deliberato dalla giunta guidata dal governatore Francesco Rocca. Ciò significa che la durata dei saldi è di 45 giorni, ovvero poco meno di 7 settimane. Quindi per quasi la totalità di luglio e fino alla seconda decade di agosto chi vive a Roma e dintorni o magari la visita da turista potrà approfittare dei ribassi.

E’ inoltre previsto il divieto vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’inizio degli sconti. In altre parole dal 5 giugno in poi non ci saranno più sconti su determinati prodotti, per attrarre clienti, come succede per esempio durante i saldi di primavera.

Negozi dove trovare i saldi estivi 2023 Lazio

Detto del calendario saldi nel Lazio, non ci resta che vedere in quali negozi, outlet o centri commerciali della regione si possono fare acquisti a prezzi convenienti. Ecco allora alcuni punti vendita che vi consigliamo di visitare per trovare l’affare giusto dura i saldi:

Roma est

Zara Roma

Porta di Roma, il centro commerciale ricco di offerte quando iniziano i saldi nei tanti negozi al suo interno

Valmontone outlet (in provincia di Roma)

Designer Outlet Castel Romano

Centro commerciale Tuscia, situato a Viterbo.

Riassumendo, i saldi estivi 2023 Roma e Lazio iniziano il 6 luglio e finiscono il 19 agosto. In queste 6 settimane e mezzo ci saranno ribassi con percentuali fino al 50% e oltre in alcuni casi. Le vendite promozionali invece sono vietate nel mese precedente l’avvio degli sconti di fine stagione.

