Bonus affitto 2023 Lombardia. Fino a 3.600 euro per l’affitto di casa

Bonus affitto Milano e Lombardia, domanda fino al 31 dicembre 2023. Come richiedere il contributo affitti, a chi spetta e quando arriva.

Bonus affitto Lombardia prorogato per tutto il 2023, come deciso dalla giunta regionale con delibera n.6970. Il contributo economico a sostegno delle famiglie con redditi bassi che vivono in affitto, si potrà quindi chiedere ancora, a patto di avere determinati requisiti.

Visto che sono molte la famiglie a vivere in una casa non di proprietà a Milano e nelle altre città della regione, vediamo come ottenere questa agevolazione per la locazione.

Misura unica per l’affitto 2023 Lombardia, beneficiari

Il bando regionale permette di accedere al bonus fitti nel 2023, per chi possiede i seguenti requisiti:

non essere proprietari dell’alloggio in cui si vive in affitto presente nel territorio della Lombardia

non essere proprietario di un altro immobile in Lombardia

avere un Isee del nucleo familiare fino a 35.000 euro

del nucleo familiare avere un regolare contratto di locazione stipulato da almeno 6 mesi, rispetto al momento di presentazione dell’istanza.

In sintesi, bisogna rispettare alcuni vincoli economici e altri relativi all’abitazione. Inoltre, ha una corsia preferenziale nell’assegnazione dei contributi, chi ha perso il lavoro, cessato un’attività di libero professionista o subito una riduzione dell’orario di occupazione. In altre parole le famiglie in condizione di disagio economico, dovuto alla mancanza di lavoro.

Bonus affitti Lombardia, domanda comuni

Per ricevere il sostegno al pagamento, come già accaduto per il contributo 2022, bisogna presentare domanda al proprio comune di residenza. Ciò significa che per l’anno 2023 bisogna attendere la pubblicazione del singolo bando comunale a cui fa riferimento l’abitazione in cui si vive in affitto.

Quindi ad esempio chi vive nel comune di Milano, dovrà inviare l’istanza secondo i tempi e i modi stabilito dal municipio di questa città. Stesso discorso vale per le altre, da Bergamo a Brescia, passando per Como e Cremona, inclusi quelli più piccoli.

Una volta chiusi i termini per la presentazione delle richieste, sarà poi proprio il comune a comunicare l’elenco dei beneficiari tramite graduatoria. Da quel momento in poi saranno assegnate le risorse per pagare l’affitto di casa.

Contributo affitto 2023 Lombardia, importo e bando

Il contributo regionale può coprire fino a 10 mensilità del canone di locazione pagato da chi vive in affitto. Tuttavia l’importo complessivo erogato non può essere superiore a 3.600 euro per alloggio o contratto.

Per rinnovare questo contributo anche nel 2023 la regione ha stanziato oltre 48 milioni di euro. Una cifra notevole a sostegno delle famiglie svantaggiate. Di seguito trovate ogni altra informazione sul contributo affitti in Lombardia, tramite l’avviso pubblico disponibile anche in formato pdf da scaricare sul sito della regione, nella sezione allegati.

CONTRIBUTO ECONOMICO AFFITTO LOMBARDIA 2023

Riassumendo, le famiglie che vivono in affitto a Milano e in Lombardia, possono richiedere un contributo per il pagamento della locazione. A patto di rispettare alcuni requisiti economici e non. Le domande di adesione possono essere presentate fino al 31 dicembre 2023 al proprio comune, rispettando le modalità indicate dai singoli avvisi.