Quando finisce la scuola a Milano. Data ultimo giorno scuole elementari, medie, superiori e materne. Calendario e vacanze scolastiche 2023 in Lombardia.

Fine scuola 2023. In Lombardia arriva con qualche giorno di anticipo rispetto a buona parte delle altre regioni italiane, come stabilito dalla giunta. Ma attenzione perché le materne chiudono in data diversa rispetto ai licei, alle scuole medie o elementari.

Entriamo quindi nel dettaglio ecco quando terminano le lezioni e quanti giorni mancano alla fine della scuola in Lombardia.

Fine scuola 2023 Lombardia data anticipata

L’ultimo giorno di scuola nel calendario scolastico regionale lombardo arriva giovedì 8 giugno 2023 quest’anno. Quindi a Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e tutte le altre città presenti in questo territorio l’attività didattica termina 2 giorni prima rispetto a molte regioni italiane, che hanno scelto sabato 10 come data di chiusura.

In pratica le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado chiuderanno l’8 giugno. Da venerdì 9 iniziano le vacanze estive per gli studenti, salvo esami ancora da svolgere. Insomma, i giorni che mancano da qui alla fine delle lezioni stanno diminuendo e si possono calcolare per sottrazione, partendo dall’8 giugno fino ad arrivare alla data di oggi.

Quando finisce la scuola materna in Lombardia

C’è però un’eccezione al calendario di fine scuola 2023 in questa regione, che riguarda quelle d’infanzia. In questo caso le attività didattiche terminano il 30 giugno. Di conseguenza ci sono circa 3 settimane di differenza rispetto a tutte gli altri istituti scolastici presenti in regione.

Dal primo luglio 2023 poi anche per i più piccoli che vanno alle materne arriverà il momento tanto atteso delle vacanze d’estate. Ma attenzione perché probabilmente già dal mese di giugno o luglio sapremo quando inizia l’anno scolastico 2023/2024 in Lombardia. Infatti, solitamente la giunta regionale stabilisce già in quel periodo il calendario e il giorno della riprese delle lezioni a settembre 2023. Per avere l’ufficialità quindi bisogna attendere l’apposita delibera, ma in base a quanto deciso lo scorso anno le lezioni dovrebbero riprendere prima del 15 settembre.

Date vacanze calendario scolastico 2023 Milano

Abbiamo visto quando finiscono le scuole primarie e secondarie in Lombardia, ma gli alunni possono segnare nella loro agenda altre date in cui resteranno a casa. Infatti, da qui all’ultimo giorno di scuola ci sono ancora festività e ponti in cui le aule resteranno vuote per festività. Ecco quando e perché:

dal 6 all’11 aprile, vacanze di Pasqua

vacanze di Pasqua 25 aprile, festa della liberazione d’Italia

festa della liberazione d’Italia 1° maggio, festa del Lavoro

festa del Lavoro 2 giugno, festa della Repubblica Italiana.

In sintesi, le scuole a Milano e in Lombardia finiscono l’8 giugno 2023, ma non le materne dove l’ultimo giorno è previsto per il 30 giugno. Il countdown per l’arrivo delle ferie estive è scattato e molti studenti attendono con ansia questo momento, ma prima ci sono ancora diverse settimane di lezione da affrontare ancora. Solo dopo si potranno mettere momentaneamente in pausa i libri di scuola, occhio però ai giorni festivi ancora in calendario da qui al mese di giugno.

