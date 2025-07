Inizio scuole 2025: che giorno inizia la scuola nelle regioni

Inizio scuola settembre 2025: dalle materne alle superiori quando cominciano le lezioni in tutte le regioni.

Qual è la data di inizio scuole nelle regioni italiane? Genitori, studenti e insegnanti iniziano a farsi questa domanda già da metà estate. Le date di riapertura scuola variano da regione a regione e in base all’ordine scolastico, con differenze anche di diversi giorni.

E quando cominciano le scuole materne, elementari, medie e superiori? In questo articolo trovate tutte le informazioni aggiornate fornite dal Miur, suddivise per grado scolastico, con tabelle chiare e dettagliate di ogni regione, per pianificare al meglio il mese di settembre e il ritorno alla routine dopo le vacanze.

Date inizio scuole materne 2025

Le scuole dell’infanzia (materne) solitamente cominciano qualche giorno prima delle scuole dell’obbligo e con un calendario autonomo. Ogni regione può infatti definire le proprie date di apertura, anche in base alle esigenze locali.

Ecco il calendario regionale per l’inizio scuole materne nel 2025:

In alcuni casi gli asili possono prevedere un rientro scaglionato per i bambini nuovi iscritti, con un breve periodo di inserimento. Solo in questo caso la data del primo giorno di scuola potrebbe essere anticipata di uno o più giorni.

Apertura scuole elementari 2025

Per le scuole primarie (elementari), l’inizio dell’anno scolastico varia di qualche giorno tra le regioni, ma solitamente è fissato tra il 9 e il 16 settembre. Ecco la panoramica completa:

Quando cominciano le scuole medie?

Anche per la scuola secondaria di primo grado (medie), l’inizio è generalmente in linea con quello delle elementari, sebbene in alcune regioni si possa partire con un giorno di differenza, specie per motivi logistici o organizzativi.

Queste le date per il ritorno a scuole degli adolescenti che frequentano la scuola media. Tuttavia alcuni istituti potrebbero anticipare di un giorno l’apertura per accogliere le classi prime.

Inizio scuole superiori 2025: le date

Per gli studenti delle scuole superiori, l’anno scolastico 2025 inizia nella stessa finestra temporale delle medie. In alcune scuole, specialmente nei licei, possono esserci giornate introduttive o riunioni organizzative con i docenti prima del rientro ufficiale.

Ecco la tabella con le date per ogni regione:

Attenzione però, alcune scuole superiori adottano un calendario flessibile per attività integrative, corsi di recupero o stage formativi. Quindi per l’invito è quello di verificare direttamente con la propria scuola.

Calendario scolastico: cosa succede a settembre

Le varie tabelle viste finora confermano una data di inizio scuole 2025 distribuito tra la prima e la terza settimana di settembre, con variazioni minime tra scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori. Quindi il mese di settembre segna l’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico, ma non si tratta solo del primo giorno di scuola. È un mese ricco di scadenze, per questo conoscere in anticipo il calendario scolastico aiuta le famiglie a vivere questo periodo con meno stress e più organizzazione.

Per restare sempre aggiornati, vi invitiamo a tornare spesso su questo articolo in aggiornamento. Le pagine dedicate alle date di inizio scuole per regione saranno linkate non appena disponibili, con info su calendari, regole e delibere regionali.