Apertura scuole Lazio settembre 2025. Date e calendario

Quando inizia la scuola 2025 nel Lazio? Date nuovo anno scolastico: primo giorno, festività, ponti e chiusura.

Settembre si avvicina e come ogni anno studenti e genitori si preparano per il rientro a scuola. Ma qual è la data di apertura scuole Lazio per l’anno scolastico 2025/2026? In questo articolo vediamo il calendario scolastico regionale: dal primo giorno di scuola ai ponti previsti durante l’anno.

Data apertura scuole Lazio 2025

In base alla Circolare n. 0166487 della regione Lazio, le scuole cominciano lunedì 15 settembre 2025. La data è valida per tutte le scuole di ogni ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sia statali che paritarie.

In Italia la scuola inizia a settembre, ma a Roma e in tutta la regione Lazio il primo giorno di scuola è fissato a metà del mese, qualche giorno dopo rispetto altre regioni. Inoltre la riapertura delle scuole materne è prevista nello stesso giorno di tutte le altre (elementari, medie e superiori).

Rientro a scuola 2025 Lazio e Roma

Il nuovo anno scolastico si aprirà, con grandi aspettative e alcune novità legate al mondo della didattica, alla digitalizzazione e al miglioramento dell’offerta formativa. Un consiglio per prepararsi al meglio alla ripresa delle lezioni è quello di consultare il sito della propria scuola per trovare:

Orari e modalità del primo giorno di scuola

Elenco dei libri di testo

Eventuali modifiche legate al trasporto scolastico o ai servizi mensa

Comunicazioni relative a progetti didattici, uscite e laboratori.

Calendario scolastico 2025/2026 Lazio: festività e ponti

Dopo l’apertura scuole Lazio, il calendario prevede un elenco di festività nazionali e sospensioni delle attività didattiche:

1 novembre 2025 (sabato): Tutti i Santi

8 dicembre 2025 (lunedì): Immacolata Concezione

Vacanze di Natale: da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 compresi

Vacanze di Pasqua: da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2026 compresi

25 aprile 2026 (sabato): Festa della Liberazione

1 maggio 2026 (venerdì): Festa del Lavoro

2 giugno 2026 (martedì): Festa della Repubblica

Inoltre, ogni scuola può decidere ulteriori giorni di stop alle lezioni, in base all’autonomia scolastica, purché venga garantito il monte ore minimo previsto per legge. La chiusura dell’anno scolastico è invece prevista per martedì 9 giugno 2026, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno le attività fino a martedì 30 giugno 2026.

Ricapitolando, l’apertura scuole Lazio a.s. 2025-26 è fissata per lunedì 15 settembre, una data da tenere a mente per famiglie, studenti e docenti, che segna il ritorno alla routine scolastica. Per partire con il piede giusto, è sempre utile restare aggiornati su novità e calendario: organizzarsi per tempo fa la differenza.

