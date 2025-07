Calendario scolastico Veneto 2025-26: inizio, fine e festività

Date calendario scuole Veneto: quando iniziano e finiscono, vacanze e ponti per materne, elementari, medie e superiori.

Il calendario scolastico Veneto 2025/2026 approvato con deliberazione regionale n.357, prevede 205 giorni di lezione e diverse festività distribuite durante l’anno. Inoltre primo e ultimo giorno di scuola cambiano in base a grado e ordine scolastico.

In questo articolo trovate le informazioni utili per genitori e studenti che frequentano le scuole in Veneto.

Date inizio scuole Veneto 2025-26

In Veneto la scuola ricomincia mercoledì 10 settembre 2025. In questa data iniziano sia le scuole d’infanzia, sia tutte quelle di ordine e grado maggiore, vale a dire elementari, medie e licei.

Con questo calendario, approvato dalla Giunta Regionale, il Veneto si conferma tra le prime regioni italiane a dare il via al nuovo anno scolastico. Una scelta che punta a garantire una maggiore distribuzione dei giorni di lezione e una migliore organizzazione delle pause durante l’anno.

Quali sono i ponti scolastici Veneto nel 2025-26?

I giorni di vacanze scolastiche durante l’anno sono numerosi. Oltre a tutte le domeniche ci sono alcune festività ricorrenti come Ognissanti il primo novembre, le vacanze di Natale, quelle pasquali e via dicendo. In alcuni casi ci sono dei ponti che allungano i periodi in cui le scuole restano chiuse e studenti e docenti possono restare a casa.

Questo il calendario scolastico Veneto con tutti i giorni di vacanze durante l’a.s. 2025-26 approvato dalla regione.

A queste bisogna aggiungere i seguenti ponti scolastici:

dal 24 dicembre 2025 a 5 gennaio 2026 (vacanze natalizie)

dal 16 febbraio a 18 febbraio 2026 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)

dal 2 aprile a 7 aprile 2026 (vacanze pasquali)

sabato 2 maggio 2026 (ponte festa del Lavoro)

lunedì 1° giugno 2026 (ponte festa della Repubblica)

Senza dimenticare la festività del Santo Patrono, che però cade in data diversa a seconda del comune in cui si trova la scuola frequentata.

Che giorno finisce la scuola in Veneto?

Nel 2026 la scuola termina sabato 6 giugno in tutte le scuole elementari, medie e superiori presenti in Veneto. E qual è l’ultimo giorno di scuola materna? In questo caso la data di fine lezioni è previsto circa 3 settimane più tardi, ovvero sabato 27 giugno 2026.

Questo il calendario scolastico Veneto 2025-2026 ufficiale. Grazie a queste informazioni le famiglie possono pianificare con maggiore serenità l’organizzazione dell’anno, tra lezioni, vacanze e ponti. Sapere con precisione quando inizia e finisce la scuola in Veneto, oltre alle festività previste, permette di gestire al meglio impegni personali e scolastici.

