Scioperi aerei e trasporti agosto 2025. Vacanze in pericolo?

Sciopero voli e mezzi agosto-estate 2025: quando ci sono i prossimi scioperi di aerei, treni e bus. Date, orari manifestazioni e regole sui rimborsi.

Nel mese di agosto gli scioperi aerei e dei trasporti di solito sono pochi, visto che la maggioranza degli italiani è in ferie. Ma questo non vuol dire che non sono previste manifestazioni negli aeroporti, nelle stazioni o nelle città italiane. Però la buona notizia è che per ora l’elenco è contenuto a differenza del calendario scioperi di luglio, quindi le vostre vacanze non corrono rischi, salvo alcune eccezioni.

Vediamo subito allora quali sono le date degli scioperi programmati finora e le località in cui si svolgono.

Scioperi aerei agosto e estate 2025

Al contrario del passato quest’anno non sono previsti scioperi europei. I lavoratori di Eurocontrol non hanno ancora proclamato manifestazioni finora, anche se i disagi negli aeroporti francesi, spagnoli, inglesi e italiani non mancano nelle ultime settimane. Ma al momento si tratta più che altro di scioperi dei controllori di volo o ritardi delle compagnie aeree, a corto di personale.

Attenzione però perché uno sciopero dei voli è già programmato e riguarda una data di fine estate, in particolare:

6 settembre: stop ai lavori per 4 ore (dalle 12:00 alle 16:00) da parte del personale Soc. Aviation services presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa.

In questa giornata saranno possibili disagi per chi parte per le vacanze o si sposta in altre ragioni da e per la Sicilia. Saranno quindi possibili ritardi o nella peggiore delle ipotesi cancellazioni. Ma almeno finora non ci sono in calendario scioperi aerei Ryanair, WizzAir o Easyjet fra agosto e inizio settembre.

Voli cancellati e partenze in ritardo, cosa succede?

In caso di cancellazione dei voli senza preavviso superiore a 14 giorni dalla data del volo previsto si può ottenere il rimborso. E’ prevista non solo la restituzione della somma già pagata per acquistare il ticket, ma anche una compensazione in favore del passeggero per importo fra 250 e 600 euro a seconda delle situazioni.

E in casi di ritardo di un volo? In questo caso difficilmente si ottengono rimborsi, visto che le leggi prevedono un risarcimento per ritardi superiori a 3 ore, ma non rispetto all’orario inizialmente previsto per il volo, bensì dall’apertura delle porte del gate all’aeroporto di arrivo. Al massimo per queste situazione le compagnie aeree erogano voucher di piccolo importo in favore dei clienti, con la quale prendere gratuitamente bibite o cibo negli aeroporto a bordo dell’areo.

Prossimi scioperi dei trasporti

E per quanto riguarda lo sciopero di treni e autobus quando ci saranno? In questo caso le prossime manifestazioni riguardano solo fine luglio al momento e non agosto. In particolare la giornata del 26 luglio, quando per l’intera giornata è previsto uno lo stop ai lavori del personale Soc. Arst province di Cagliari, Nuoro e Oristano.

Questa la situazione scioperi arei e trasporti di agosto e fino a fine estate 2025. Come si può notare al momento non sono previsti scioperi Trenitalia o Italo. Ma come sempre accade in questi casi nelle prossime settimane potrebbero esserci nuove comunicazioni al riguardo. Quindi se siete interessati a conoscere tutti gli scioperi agosto ed estate 2025 vi invitiamo a tornare ancora su questo articolo, sempre aggiornato con tutte le novità sulle manifestazioni in Italia e all’estero.