Sciopero di treni, aerei e trasporti a luglio. Date e orari prossimi scioperi nazionali, regionali e locali in Italia.

Luglio 2024 è un mese di scioperi treni, aerei e di trasporto pubblico come dimostra il calendario delle manifestazioni programmate in Italia. Questo significa che dopo gli scioperi di giugno anche in questo mese estivo ci sono astensioni dal lavoro nel settore trasporti, che possono condizionare le vacanze degli italiani, in alcune giornate.

In questo articolo vi diciamo dove e quando, in base alle informazioni attualmente disponibili.

Scioperi treni luglio 2024: date e orari

Ecco l’elenco trasporti ferroviari

6-7 luglio, sciopero nazionale della durata di 24 ore spalmato su due giorni (dalle 21:00 del 6 fino alla stessa ora del 7 luglio) che riguarda il personale imprese che svolgono attività ferroviaria. Le modalità variano in base ai territori.

sciopero nazionale della durata di 24 ore spalmato su due giorni (dalle 21:00 del 6 fino alla stessa ora del 7 luglio) che riguarda il personale imprese che svolgono attività ferroviaria. Le modalità variano in base ai territori. 12 luglio, stop ai lavori a livello locale e per 8 ore (dalle 9:01 fino alle 16:59) del personale Soc. Trenitalia Omc carrozze di Santa Maria la bruna (Napoli).

In generale però, a parte quello appena citato, non sono previsti ulteriori scioperi Trenitalia a luglio. Questo vale anche per Trenord e Italo. Di conseguenza se vi spostate con il treno a luglio, i disagi sono contenuti, i ritardi e le possibili cancellazioni, ad oggi sono contenuti.

Scioperi aerei programmati a luglio 2024

Per quanto riguarda lo sciopero dei voli, non andrà molto meglio visto che ci sono alcune date da cerchiare in rosso per chi si mette in viaggio. Ecco quando e in quali aeroporti sono previsti manifestazioni dei lavoratori:

5 luglio , sciopero nazionale per 24 ore da parte del personale Soc. Airport Handling di Milano Linate e Malpensa

, sciopero nazionale per 24 ore da parte del personale Soc. Airport Handling di Milano Linate e Malpensa 5 luglio, dura invece 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) lo stop ai lavori previsto a livello interregionale dal personale della Soc. Enav Apt Venezia Tessera

dura invece 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) lo stop ai lavori previsto a livello interregionale dal personale della Soc. Enav Apt Venezia Tessera 21 luglio, incrocia le braccia a livello interregionale, il personale Soc. Enav C.A. Bergamo Orio al Serio. Dura 4 ore: iniziale alle 13:00 e finisce alle 17:00.

Queste al momento le giornate a rischio per i voli. La buona notizia è che al momento non ci sono scioperi Ryanair luglio 2024, stesso discorso per altre compagnie aeree come EasyJet, WizzAir e altre.

Sciopero dei mezzi: calendario di luglio (finora)

Per quanto riguarda autobus, atm, metro e altri mezzi urbani e extraurbani, per ora l’unica manifestazione locale è quella prevista il 5 luglio, per l’intera giornata, da parte del personale Soc. Sad di Bolzano. Tuttavia non si escludono scioperi dei taxi, inizialmente previsti nel mese di giugno e poi rimandati dalle associazioni di categoria.

Ma attenzione perché come sempre avviene in questi casi, la lista viene aggiornata periodicamente. Quindi se avete pianificato ferie o spostamenti lavorativi o familiari, a luglio il consiglio è di controllare spesso questa pagina aggiornata con ogni sciopero dei trasporti o in alternativa il sito del Mit.

Queste in sintesi tutte le date e gli orari degli scioperi treni, aerei e mezzi in calendario a luglio 2024. In breve, le vacanze estive di luglio per ora sono al sicuro, tranne alcune giornate in cui sono previsti in aeroporti, stazioni e alcune località italiane.