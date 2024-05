Sciopero degli aeroporti e voli a rischio a giugno 2024. Tutti gli scioperi nazionali e locali di treni, autobus e mezzi.

Il calendario scioperi di giugno 2024 è già ricco di manifestazioni in tutta Italia e in alcune regioni o città. Allo sciopero aereo e dei treni tipico di questo mese, si aggiunge anche lo stop ai lavori locale dei bus. Quindi dopo le diverse giornata di sciopero a maggio proseguono le manifestazioni dei lavoratori del settore di trasporto. Vediamo dove e quando, con suddivisione per mezzi.

Scioperi treni giugno 2024 in Italia

Per chi si sposta in aereo, il mese di giugno rischia di essere problematico, mettendo a rischio vacanze, week end fuori porta o viaggi di lavoro. Ecco nello specifico quando e la durata di ogni protesta:

3 giugno, stop ai lavori per 8 ore (dalle 9:01 alle 17:00) da parte del personale RFI manutenzione infrastrutture Doit di: Bologna, Firenze, Ancona e Foligno. Stesso sciopero a livello regionale e nella stessa fascia oraria per il personale Soc. Rfi Doit Marche, Umbria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Dura invece tutta la giornata lo stop ai lavori del personale Soc. Rfi impianti manutenzione infrastrutture.

3-4 giugno : sciopero regionale di 23 ore e mezza (dalle 10.45 del 3 fino alle 10.15 del 4 giugno) del personale ferroviario in Rfi in Trentino Alto Adige.

16 giugno: in questa giornata per 23 ore (dalle ore 3:00 del 16 fino alle 2:00 del giorno seguente) incrocia le braccia il personale Soc. Trenitalia equipaggi Dbr Campania.

18 giugno: scioperano per l'intera giornata i lavoratori della Soc. Mercitalia Rail regione Liguria.

Sciopero aerei di giugno 2024

Non solo gli spostamenti su rotaia, ma anche quelli aerei sono condizionati dagli scioperi dei lavoratori. In particolare c’è una giornata in cui si concentrano le principali manifestazione del mese finora: sabato 15 giugno. In questa data scioperano per 4 ore (dalle 13:00 fino alle 17:00) a livello interregionale il personale Soc. Enav Apt di Napoli e quello della Soc. Aviapartner aeroporto di Bologna.

Tuttavia c’è anche una buona notizia: al momento non è previsto nessuno sciopero aerei Ryanair, EasyJet, WizzAir o di altre compagnie di volo a giugno. Per ora infatti i prossimi scioperi aerei sono programmati per il 5 luglio 2024. Quindi i viaggi in aereo non sono a rischio cancellazione, di conseguenza le vacanze a giugno sono al sicuro.

Scioperi trasporto pubblico date giugno

Per quanto riguarda il calendario scioperi del trasporto pubblico invece, finora il calendario è limitato. La maggior concentrazione di date sono in calendario a inizio mese e in particolare:

1 giugno: incrociano le braccia per tutte le 24 ore della giornata (e con varie modalità) i lavoratori della Soc. Busitalia sita nord della regione Umbria.

3 giugno: è previsto lo sciopero provinciale del personale Soc. Seta Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza per l'intera giornata, secondo diverse modalità.

Come sempre la programmazione degli scioperi potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, visto che le manifestazioni di giugno sono proclamate almeno fino a fine maggio. Quindi se avete in mente qualche spostamento fra regioni italiane, oppure all’estero, ma anche all’interno della vostra città, il consiglio è quello di controllare spesso questo articolo in aggiornamento.