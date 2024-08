Sciopero aerei, mezzi pubblici, atm, bus e treni. Tutte le date e gli orari del calendario scioperi di settembre 2024.

Lo sciopero treni e trasporti aerei e su strada prosegue anche nel mese di settembre. In città come Milano e Roma, ma in generale in tutta Italia, sarà un mese con molte giornate da segnare in calendario perché si rischiano disagi negli spostamenti.

Vi anticipiamo subito che sono di più rispetto agli scioperi di agosto, ma entriamo nel dettaglio delle manifestazioni con suddivisione per mezzi.

Sciopero treni settembre 2024: dove e quando

Iniziamo con la lista degli scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo di settembre sulla nostra linea ferroviaria, almeno finora. Ecco quando e dove c’è lo sciopero treni:

6 settembre: sciopero nazionale del personale Soc. Rfi Impianti manutenzione infrastrutture per l’intera giornata

sciopero nazionale del personale Soc. Rfi Impianti manutenzione infrastrutture per l’intera giornata 8 settembre: due scioperi previsti in questa data. Il primo riguarda il personale imprese che svolgono attività ferroviaria di trasporto passeggeri per 24 ore. Il secondo i lavoratori di macchina e di bordo società Trenitalia Tper: inizia alle 3:00 dell’8 settembre e finisce alle 2:00 del giorno seguente.

due scioperi previsti in questa data. Il primo riguarda il personale imprese che svolgono attività ferroviaria di trasporto passeggeri per 24 ore. Il secondo i lavoratori di macchina e di bordo società Trenitalia Tper: inizia alle 3:00 dell’8 settembre e finisce alle 2:00 del giorno seguente. 19-20 settembre: stop ai lavori su base territoriale e per 23 ore (dalle 21.59 del 19 settembre alle 21:59 del giorno dopo) del personale Soc. Rfi manutenzione infrastrutture di Bologna.

stop ai lavori su base territoriale e per 23 ore (dalle 21.59 del 19 settembre alle 21:59 del giorno dopo) del personale Soc. Rfi manutenzione infrastrutture di Bologna. 30 settembre: incrocia le braccia il personale di Trenord per 23 ore (dalle 3:00 del 30 settembre fino alle 2:00 del giorno dopo).

Sciopero dei voli a settembre 2024

Di seguito invece tutte le agitazioni previste nel comparto aereo durante il mese di settembre:

7 settembre: sciopero Wizzair, ossia del personale navigante della compagnia aerea low cost, in tutti gli aeroporti italiani, di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00). Nella stessa fascia oraria è prevista la manifestazione della compagnia ITA Airways , del personale Enav Apt Roma Fiumicino, ma anche di quello Soc. Airport Global service, Soc. Dussmann service e di AGS Handling dell’aeroporto di Milano Malpensa. Dura 4 ore anche lo sciopero del personale Soc. Geasar Aeroporto di Olbia.

sciopero ossia del personale navigante della compagnia aerea low cost, in tutti gli aeroporti italiani, di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00). Nella stessa fascia oraria è prevista la manifestazione della compagnia , del personale Enav Apt Roma Fiumicino, ma anche di quello Soc. Airport Global service, Soc. Dussmann service e di AGS Handling dell’aeroporto di Milano Malpensa. Dura 4 ore anche lo sciopero del personale Soc. Geasar Aeroporto di Olbia. 24 settembre: incrocia le braccia il personale navigante della Soc. Air Dolomiti a livello nazionale e per tutta la giornata. Nelle stesse 24 ore sciopera anche il personale Soc. GH e Soc. Sicuritalia IVRI vigilanza presso l’aeroporto di Venezia e quello delle aziende Handling e gestore dell’Aeroporto di Bologna.

Queste le principali manifestazioni di settembre nel comparto aereo. La buona notizia è che finora non sono previsti scioperi Ryanair e Easyjet. Quindi se avete prenotato con queste compagnie aeree non dovreste avere ritardi o cancellazioni, salvo imprevisti.

Scioperi mezzi: calendario di settembre

Non finisce qui, visto che ci sono diverse manifestazioni nei traporti in città come Palermo e Milano o in località più piccole. In particolare:

2 settembre : incrociano le braccia per 4 ore (dalle 10:00 alle 14:00) i lavoratori del personale soc. Amat di Palermo

: incrociano le braccia per 4 ore (dalle 10:00 alle 14:00) i lavoratori del personale soc. Amat di Palermo 5 settembre : sciopero nazionale personale imprese che svolgono attività ferroviaria di trasporto merci

: sciopero nazionale personale imprese che svolgono attività ferroviaria di trasporto merci 9 settembre: stop ai lavori territoriale da parte del personale Soc. Gest di Firenze per 24 ore. Dura invece 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) lo sciopero del personale divisione tasporto soc. Eav di Napoli, di quello Dinazzano Po Bacino territoriale Emilia Romagna e delle soc. Amtab di Bari e Start di Ascoli Piceno. Dura 8 ore infine lo sciopero nazionale del personale aziende trasporto pubblico.

stop ai lavori territoriale da parte del personale Soc. Gest di Firenze per 24 ore. Dura invece 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) lo sciopero del personale divisione tasporto soc. Eav di Napoli, di quello Dinazzano Po Bacino territoriale Emilia Romagna e delle soc. Amtab di Bari e Start di Ascoli Piceno. Dura 8 ore infine lo sciopero nazionale del personale aziende trasporto pubblico. 13 settembre: sciopera per tutta la giornata e con varie modalità il personale Soc. Gtt di Torino

sciopera per tutta la giornata e con varie modalità il personale Soc. Gtt di Torino 16 settembre: stop ai lavori da parte del personale Soc. Gsa addetto a pronto intervento antincendio e primo soccorso autostrada A1 per 24 ore

stop ai lavori da parte del personale Soc. Gsa addetto a pronto intervento antincendio e primo soccorso autostrada A1 per 24 ore 20 settembre: manifestazione nazionale per 24 ore del personale addetto al trasporto pubblico locale. Stessa durata per lo sciopero personale Soc. Gruppo Atm di Milano e per quello di Amat di Palermo. 4 ore di sciopero invece (dalle 20:00 alle 24:00) per i lavoratori della Soc. Kyma mobilità di Taranto.

manifestazione nazionale per 24 ore del personale addetto al trasporto pubblico locale. Stessa durata per lo sciopero personale Soc. Gruppo e per quello di Amat di Palermo. 4 ore di sciopero invece (dalle 20:00 alle 24:00) per i lavoratori della Soc. Kyma mobilità di Taranto. 27 settembre: sciopero locale di 8 ore da parte del personale soc. Arst sede automobilistica di Olbia.

In breve lo sciopero treni, aerei e mezzi prosegue senza stop. Come visto il calendario è già quasi pieno, ma come sempre accade in questi casi il numero delle manifestazioni dei lavoratori è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Resta sempre aggiornato con questo articolo per sapere quando e dove.