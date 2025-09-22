Scioperi ottobre 2025: 11 giorni fra treni, aerei e trasporti

Calendario scioperi ottobre 2025: dove e quando c’è lo sciopero di treni, voli e mezzi pubblici in Italia.

Ottobre si annuncia come un mese complicato per gli spostamenti in treno, autobus, metro o aereo, come già successo a settembre. Sono numerosi gli scioperi annunciati nei trasporti, sia a livello locale che nazionale, con possibili ritardi, cancellazioni e disagi per pendolari e viaggiatori.

Date scioperi ottobre 2025 treni

Partiamo con lo sciopero dei treni, che riguarda a inizio mese tutta l’Italia e più avanti alcune regioni italiane. Ecco quando ci sono i prossimi scioperi nel settore ferroviario:

2-3 ottobre – Sciopero generale di 24 ore: dalle 21:00 del 2 alle 20:59 del 3 ottobre, coinvolto anche il trasporto ferroviario.

– Sciopero generale di 24 ore: dalle 21:00 del 2 alle 20:59 del 3 ottobre, coinvolto anche il trasporto ferroviario. 8 ottobre – stop di 4 ore da parte del personale di Trenitalia Lazio.

– stop di 4 ore da parte del personale di Trenitalia Lazio. 21 ottobre – agitazione nazionale del personale di manutenzione infrastrutture RFI di 24 ore.

Scioperi aerei ottobre: date e aeroporti coinvolti

Passando agli scioperi aerei del mese di ottobre, i disagi per i passeggeri riguardano alcuni degli aeroporti più importanti d’Italia, come ad esempio Roma e Milano. In particolare:

13 ottobre – Pisa e Firenze: sciopero regionale di 24 ore del personale Consulta.

– Pisa e Firenze: sciopero regionale di 24 ore del personale Consulta. 13 ottobre – Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino: stop di 4 ore (dalle 12:00 fino alle 16:00) del personale Soc. ADR.

– Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino: stop di 4 ore (dalle 12:00 fino alle 16:00) del personale Soc. ADR. 29 ottobre – Milano Linate: sciopero di 24 ore di Swissport Italia, con possibili disagi ai servizi di handling e bagagli.

Queste le possibili cancellazioni e ritardi nel settore aereo durante il mese, con impatti nazionali. Ma c’è una buona notizia: al momento non sono previsti scioperi Ryanair, WizzAir o EasyJet, quindi se avete prenotate un volo con una di queste compagnie non dovreste avere brutte sorprese.

Sciopero trasporti: bus, metro e tram a rischio

Questi invece gli scioperi del trasporto pubblico locale, vale a dire bus, metro e tram suddiviso per date, città e regioni interessate:

2 ottobre – Genova, sciopero di 4 ore (11:00-15:00) per il personale in appalto AMT.

– Genova, sciopero di 4 ore (11:00-15:00) per il personale in appalto AMT. 3 ottobre – Palermo, Enna e Catania: sciopero di 24 ore delle principali autolinee regionali.

– Palermo, Enna e Catania: sciopero di 24 ore delle principali autolinee regionali. 4 ottobre – Napoli, EAV: fermo di 4 ore (inizia alle ore 19:40 e termina alle 23:40).

– Napoli, EAV: fermo di 4 ore (inizia alle ore 19:40 e termina alle 23:40). 6 ottobre – Latina: sciopero di 24 ore di CSC Mobilità.

– Latina: sciopero di 24 ore di CSC Mobilità. 7 ottobre – Umbria: stop ai lavori per tutta la giornata da parte del personale Busitalia.

– Umbria: stop ai lavori per tutta la giornata da parte del personale Busitalia. 10 ottobre – Roma, ATAC: sciopero generale di 24 ore, con alcune fasce garantite.

In questo caso i rischi per chi si sposta con i mezzi riguardano la riduzione del servizio nelle città interessate, soprattutto nelle ore centrali delle giornate indicate.

Abbiamo visto tutte le date dei prossimi scioperi ottobre 2025 in Italia. In sintesi, il prossimo mese porterà una serie di manifestazioni che interessano autobus, treni e aerei in diverse città italiane. Pianificare con attenzione e restare aggiornati è fondamentale per limitare i disagi e viaggiare senza brutte sorprese. Perciò il consiglio è di tornare spesso su questa pagina in aggiornamento.