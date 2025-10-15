Scioperi novembre 2025: quando si fermano aerei, bus e treni

Calendario scioperi novembre 2025: tutte le info aggiornate su date, orari e città dove c’è lo sciopero dei mezzi.

Novembre rischia di essere un mese difficile per chi viaggia: come a ottobre ci sono già diversi scioperi aerei e degli autobus. Ecco quando c’è lo stop ai trasporti, con città e fasce orarie coinvolte, più qualche suggerimento per limitare i disagi per gli spostamenti.

Calendario scioperi novembre 2025 aerei

Venerdì 14 novembre 2025 si preannuncia una giornata complicata per chi viaggia in aereo. Ci sono più scioperi nazionali con possibili disagi e cancellazioni negli aeroporti italiani. Nel dettaglio:

il personale ENAV – incrocerà le braccia per 4 ore , dalle 13:00 alle 17:00 , su proclamazione del sindacato ASTRA. Lo stop interesserà tutto il territorio nazionale e potrà avere effetti a catena anche su voli precedenti o successivi alla fascia oraria prevista.

– incrocerà le braccia per , dalle , su proclamazione del sindacato ASTRA. Lo stop interesserà tutto il territorio nazionale e potrà avere effetti a catena anche su voli precedenti o successivi alla fascia oraria prevista. Sciopero di 24 ore , proclamato dal sindacato FLAI Trasporti e Servizi, che riguarda il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers, operative in tutti gli aeroporti italiani . Si tratta degli addetti che si occupano di servizi essenziali a terra – come il carico e scarico bagagli, l’assistenza ai passeggeri e le operazioni di rampa.

, proclamato dal sindacato FLAI Trasporti e Servizi, che riguarda il associate ad Assohandlers, operative in tutti gli . Si tratta degli addetti che si occupano di servizi essenziali a terra – come il carico e scarico bagagli, l’assistenza ai passeggeri e le operazioni di rampa. Per l’intera giornata del 14 novembre, sono in programma 2 ulteriori scioperi proclamati da OST CUB Trasporti, che riguardano il personale delle società MLE e ALHA, operative all’aeroporto di Milano Malpensa.

Tuttavia c’è anche una buona notizia: a novembre non sono previsti scioperi Ryanair, EasyJet o WizzAir al momento. Quindi per chi ha prenotato un volo con queste compagnie a bordo o nelle procedure di imbarco, non dovrebbero esserci problemi.

Scioperi mezzi novembre 2025

Anche il settore del trasporto pubblico locale è interessato da nuove proteste proclamate in varie regioni, con stop che potrebbero creare disagi ai pendolari e a chi si sposta per lavoro o studio. Ecco quando ci sono i prossimi scioperi novembre dei trasporti:

7 novembre – AMAT Palermo: sciopero del TPL locale per l’intera giornata. Dura 24 ore in questa giornata anche lo stop ai lavori deciso dal personale Soc. Schiaffini travel di Ponza (Latina).

– AMAT Palermo: sciopero del TPL locale per l’intera giornata. Dura 24 ore in questa giornata anche lo stop ai lavori deciso dal personale Soc. Schiaffini travel di Ponza (Latina). 15 novembre – agitazione del personale Soc. Autoguidovie regionali Lombardia (con interessamento anche dell’area di Bologna), per 4 ore dalle 18:00 fino alle 22:00).

Sciopero dei treni a novembre

Dopo un ottobre particolarmente intenso per chi viaggia su rotaia, novembre si presenta per ora più tranquillo. Attualmente non risultano scioperi nazionali o regionali dei treni che coinvolgano Trenitalia, Italo o altre compagnie ferroviarie.

Una pausa che sicuramente farà tirare un sospiro di sollievo ai viaggiatori abituali, soprattutto dopo le numerose agitazioni del mese scorso.

Scioperi novembre 2025: pochi…per ora

Questi in sintesi gli scioperi novembre in Italia, almeno finora. Come si può notare rispetto al mese scorso, quando le manifestazioni hanno riguardato metà dei giorni del mese, specie nelle grandi città, a novembre lo stop ai lavori riguarda principalmente aerei e spostamenti in autobus.

Ma la situazione potrebbe cambiare, visto che I sindacati stanno valutando nuove azioni di protesta per le prossime settimane, legate a questioni contrattuali e di sicurezza sul lavoro. Quindi il consiglio è di tornare spesso su questa pagina aggiornata sui prossimi scioperi.