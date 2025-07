Inizio scuola 2025/26 Lombardia: le date ufficiali

Inizio scuola Lombardia a.s. 2025-26: quando cominciano le lezioni nelle scuole materne, elementari, medie e superiori.

L’anno scolastico 2025-26 in Lombardia inizia il 5 settembre 2025 ma non per tutte le scuole. Ci sono infatti differenze di calendario fra materne, elementari, medie e superiori.

In questo articolo trovi quando comincia la scuola in Lombardia con tutte le date suddivise per ordine e grado.

Quando inizia la scuola in Lombardia nel 2025?

Le date di inizio scuole dipendono dal calendario scolastico stabilito da ogni regione. Per l’anno scolastico 2025-26, la riapertura della scuola in Lombardia è fissata a inizio settembre con variazioni a seconda dell’istituto frequentato.

Ecco nel dettaglio quando inizieranno le scuole in Lombardia:

scuole dell’infanzia (materne) : venerdì 5 settembre 2025, con ingresso scaglionato nei primi giorni per l’inserimento dei più piccoli.

: venerdì 2025, con ingresso scaglionato nei primi giorni per l’inserimento dei più piccoli. Scuole primarie (elementari) : venerdì 12 settembre

: venerdì 12 settembre Scuole secondarie di primo grado (medie) : venerdì 12 settembre

: venerdì 12 settembre Scuole secondarie di secondo grado (superiori): venerdì 12 settembre.

Inizio e fine scuola Lombardia 2025/26

Come visto la scuola comincia il 12 settembre 2025 a Milano e in tutta la regione, per tutti gli ordini e gradi di istruzione (ad eccezione delle materne) e i percorsi di istruzione e formazione professionale. Con possibilità di avvio anticipato in alcuni casi.

Mentre in base a quanto stabilito dalla delibera regionale le lezioni terminano l’8 giugno 2026 per elementari, medie e superiori, e il 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia. Durante l’anno il calendario scolastico 2025-26 prevede una serie di festività e ponti che puoi verificare sul sito della regione.

Scuola Lombardia 2025-26: aiuti e date

Non solo il calendario, ma per l’anno scolastico 2025-26 è confermata la Dote scuola Lombardia, un contributo regionale che sostiene le famiglie nelle spese legate all’istruzione. Comprende varie componenti e può essere richiesta online.

In breve, l'inizio scuola in Lombardia a settembre 2025 è fissato per venerdì 12 settembre, per tutti gli ordini di scuola tranne le materne che anticipano di una settimana. Preparati al rientro consultando il calendario scolastico e non dimenticare di informarti sui bonus studenti in Lombardia.