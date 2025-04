Bonus scuola Lombardia 2025-26. Date, importi e cosa cambia

Bonus scuola Lombardia 2025 2026: chi può richiederlo, fasce Isee, come si calcola e quando viene erogato.

La Regione Lombardia ha approvato la delibera n.3970 per richiedere la dote scuola anno scolastico 2025/2026. Anche questa volta il sistema prevede 4 tipologie di contributi rivolti a diverse tipologie di studenti:

per l’acquisto di libri e materiale didattico

merito studenti

per la retta d’iscrizione

sostegno ai disabili.

Vediamoli uno per volta in base alle informazioni attualmente disponibili.

A chi spetta il bonus scuola Lombardia 2025/2026

Il primo bando permette di ottenere un contributo per l’acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche per la didattica. Possono beneficiarne gli studenti residenti in Lombardia, iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado, sia paritarie che statali. Le scuole possono avere sede anche in regioni confinanti, ma solo se lo studente rientra ogni giorno al proprio domicilio in regione.

Un requisito fondamentale per accedere al buono è avere un ISEE in corso di validità non superiore ad euro 15.748,78. Inoltre, al momento della compilazione della domanda, lo studente deve avere meno di 21 anni. L’importo del contributo è commisurato all’Isee familiare. Le domande si possono presentare da ora e fino al 22 maggio 2025, solo online sulla piattaforma Bandi della regione. Di seguito una guida video per inviare la richiesta.

Dote merito studenti Lombardia 2025

E’ l’iniziativa che premia gli studenti meritevoli delle scuole superiori, ossia che ottengono voti e risultati eccellenti. Al momento il bando per l’assegnazione di questo incentivo non è ancora disponibile, ma uscirà a settembre 2025, come riporta il sito della regione Lombardia. Il motivo è che premierà il rendimento ottenuto dagli studenti nell’anno scolastico 2024-25.

Buono per la retta d’iscrizione 2025-26

In questo caso si tratta di un contributo per studenti che frequentano scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, paritarie e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza, con sede in Lombardia. Spetta a famiglie con Isee fino a 40.000. Le domande per il contributo (chiamato anche buono scuola) al momento sono chiuse, ma saranno disponibili da novembre in poi.

Importo buono scuola Lombardia 2025-26

Il valore del bonus scuola Lombardia è determinato in base alla fascia ISEE e alla scuola frequentata dallo studente beneficiario. In altre parole l’importo cambia se l’alunno è iscritto a scuole elementari, medie o superiori, e a seconda del reddito familiare. Di seguito tutti gli importi assegnati caso per caso.

Fascia ISEE fino a 8.000 euro:

Scuola primaria: 700 euro

Scuola secondaria di primo grado: 1.600 euro

Scuola secondaria di secondo grado: 2.000 euro

Fascia ISEE tra 8.000 e 16.000 euro:

Scuola primaria: 600 euro

Scuola secondaria di primo grado: 1.300 euro

Scuola secondaria di secondo grado: 1.600 euro

Fascia ISEE tra 16.000 e 28.000 euro:

Scuola primaria: 450 euro

Scuola secondaria di primo grado: 1.100 euro

Scuola secondaria di secondo grado: 1.400 euro

Fascia ISEE tra 28.000 e 40.000 euro:

Scuola primaria: 300 euro

Scuola secondaria di primo grado: 1.000 euro

Scuola secondaria di secondo grado: 1.300 euro.

Il contributo viene erogato sotto forma di buoni da utilizzare per il pagamento delle rette scolastiche presso l’istituto frequentato, ed è valido fino al 30 giugno 2026. Il voucher copre l’intero anno scolastico 2025/2026 e non è frazionabile: il suo valore non può superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione e la frequenza del figlio.

Bando sostegno disabili Lombardia

L’ultimo contributo è rivolto rivolto alle scuole per la copertura parziale dei costi del personale insegnante, impegnato in attività didattica di sostegno, nelle scuole paritarie dell’infanzia non comunali, elementari, medie e superiori. Al momento il bando non è ancora attivo, ma dovrebbe arrivare entro fine maggio 2025.

Voucher scuola regione Lombardia 2025-26 quando arrivano

Tutti i contributi del bonus scuola Lombardia 2025-26 sono erogati una volta verificata l’ammissibilità delle domande, arrivate entro i termini stabiliti. Come previsto dal bando regionale l’ente conclude l’istruttoria entro 120 giorni dalla chiusura dell’avviso.

Ciò significa che l’assegnazione dei buoni avviene in periodi diversi dell’anno scolastico. Non esiste dunque una data ufficiale, ma un riferimento temporale entro cui l’assegnazione del voucher sarà completata per i beneficiari.

In sintesi, con il bonus scuola Lombardia 2025-2026, la regione garantisce un supporto concreto alle famiglie con Isee basso, favorendo la libertà di scelta del percorso scolastico e la parità delle opportunità formative per tutti gli studenti.

Se invece ti interessano le agevolazioni nazionali leggi: