Bonus madri lavoratrici 2025-26: 480 euro all’anno se hai 2 figli

Bonus madri lavoratrici con 2 o più figli. Importo, requisiti, domanda, durata e quando arrivano i soldi dell’aiuto rinnovato anche nel 2026.

Il bonus madri lavoratrici è un aiuto economico mensile pari 40 euro (per 12 mesi). L’ultimo incentivo approvato dal governo Meloni e rinnovato anche nella manovra finanziaria 2026, spetta alle donne lavoratrici con almeno due figli, ma con determinate soglie di reddito e condizioni lavorative. Vediamole insieme, per poi passare a come richiederlo, alle date di pagamento e come cambia nei prossimi anni.

Bonus madri lavoratrici 2025: requisiti

L’aiuto economico per famiglie spetta alle mamme che hanno:

un lavoro autonomo o un rapporto a termine (sono esclusi i lavori domestici)

2 o più figli, con il più piccolo che deve avere meno di dieci anni

un reddito da lavoro annuo fino a 40.000 euro.

La misura è dunque rivolta a chi ha una condizione lavorativa attiva e redditi non elevati, con l’obiettivo di alleggerire le spese familiari e premiare la continuità professionale delle madri. In altre parole è un supporto alle mamme che lavorano, alle prese con costi crescenti e responsabilità familiari.

Bonus mamme lavoratrici con 3 o più figli

Per le madri di 3 o più figli i requisiti di accesso al contributo sono gli stessi (ad eccezione dell’età massima dell’ultimo figlio che sale a 18 anni). Ciò che cambia è invece la misura: restano i 480 euro all’anno, ma si aggiunge un esonero contributo totale fino a 3.000 euro annui in caso di contratto a tempo indeterminato. Nessun esonero invece per contratti a tempo a lavoratrici autonome.

Importo e data pagamento contributo

Per quest’anno l’incentivo è attivo fino al 31 dicembre 2025 e consiste in 40 euro mensili. Tuttavia l’importo complessivo del contributo, ossia 480 euro (così calcolato: 40*12), viene erogato in un’unica soluzione a dicembre.

Il bonus madri lavoratrici sostituisce temporaneamente il precedente esonero contributivo che non prevedeva accrediti, ma solo agevolazioni. Nel 2026 (e nel 2027) tornerà sotto questa forma, ad eccezione delle lavoratrici con 3 o più figli autonome o con contratto a tempo determinato.

La seguente tabella tratta dal ministero del lavoro riassume meglio come funziona il bonus madri lavoratrici nel 2025 e cosa cambia nel 2026-27, in base al numero di figli.

Quando e come fare domanda

Per richiedere il bonus bisogna presentare domanda online sul sito dell’Inps, accedendo al portale ufficiale tramite una delle seguenti modalità di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta d’Identità Elettronica)

(Carta d’Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Prima di iniziare la procedura telematica si consiglia di preparare in anticipo la documentazione utile, come l’ISEE e i dati relativi al proprio rapporto di lavoro.

Bonus madri lavoratrici fra i pochi del 2025

In un panorama in cui molti aiuti sono stati sospesi o ridimensionati, il bonus mamme lavoratrici resta uno dei pochi contributi attivi nel 2025 dedicati alla famiglia e al lavoro femminile. Per il 2025 sono stati stanziati 480 milioni di euro, un aumento rispetto ai 300 milioni inizialmente previsti.

Oltre a questo, tra i principali aiuti economici previsti quest’anno ricordiamo:

Bonus madri lavoratrici rinnovato nel 2026

In base alle ultime news sulla manovra 2026 il fondo per questo incentivo potrebbe aumentare fino a 500 milioni di euro. Il bonus mamme rientra in un più ampio insieme di misure a sostegno di famiglia e natalità, uno dei temi centrali dell’esecutivo Meloni, con modalità di erogazione ancora da definire con l’approvazione finale della nuova legge di bilancio.

Ricapitolando, il bonus madri lavoratrici di 480 euro è incentivo per valorizzare il lavoro femminile e dare un supporto alle mamme con una carriera lavorativa. Ma a partire dal 2026 questo contributo cambia, secondo le modalità indicate dal dicastero del lavoro e le decisioni prese dal governo.