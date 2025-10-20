Login
Bonus madri lavoratrici 2025-26: 480 euro all’anno se hai 2 figli

Bonus madri lavoratrici con 2 o più figli. Importo, requisiti, domanda, durata e quando arrivano i soldi dell’aiuto rinnovato anche nel 2026.

Il bonus madri lavoratrici è un aiuto economico mensile pari 40 euro (per 12 mesi). L’ultimo incentivo approvato dal governo Meloni e rinnovato anche nella manovra finanziaria 2026, spetta alle donne lavoratrici con almeno due figli, ma con determinate soglie di reddito e condizioni lavorative. Vediamole insieme, per poi passare a come richiederlo, alle date di pagamento e come cambia nei prossimi anni.

bonus madri lavoratrici con 2 figli
Una madre lavora e accudisce i figli – Credits: IPA

Bonus madri lavoratrici 2025: requisiti

L’aiuto economico per famiglie spetta alle mamme che hanno:

  • un lavoro autonomo o un rapporto a termine (sono esclusi i lavori domestici)
  • 2 o più figli, con il più piccolo che deve avere meno di dieci anni
  • un reddito da lavoro annuo fino a 40.000 euro.

La misura è dunque rivolta a chi ha una condizione lavorativa attiva e redditi non elevati, con l’obiettivo di alleggerire le spese familiari e premiare la continuità professionale delle madri. In altre parole è un supporto alle mamme che lavorano, alle prese con costi crescenti e responsabilità familiari.

Bonus mamme lavoratrici con 3 o più figli

Per le madri di 3 o più figli i requisiti di accesso al contributo sono gli stessi (ad eccezione dell’età massima dell’ultimo figlio che sale a 18 anni). Ciò che cambia è invece la misura: restano i 480 euro all’anno, ma si aggiunge un esonero contributo totale fino a 3.000 euro annui in caso di contratto a tempo indeterminato. Nessun esonero invece per contratti a tempo a lavoratrici autonome.

Importo e data pagamento contributo

Per quest’anno l’incentivo è attivo fino al 31 dicembre 2025 e consiste in 40 euro mensili. Tuttavia l’importo complessivo del contributo, ossia 480 euro (così calcolato: 40*12), viene erogato in un’unica soluzione a dicembre.

Il bonus madri lavoratrici sostituisce temporaneamente il precedente esonero contributivo che non prevedeva accrediti, ma solo agevolazioni. Nel 2026 (e nel 2027) tornerà sotto questa forma, ad eccezione delle lavoratrici con 3 o più figli autonome o con contratto a tempo determinato.

La seguente tabella tratta dal ministero del lavoro riassume meglio come funziona il bonus madri lavoratrici nel 2025 e cosa cambia nel 2026-27, in base al numero di figli.

Bonus madri lavoratrici come funziona
Tabella bonus madri lavoratrici – Credits: Ministero del lavoro

Quando e come fare domanda

Per richiedere il bonus bisogna presentare domanda online sul sito dell’Inps, accedendo al portale ufficiale tramite una delle seguenti modalità di autenticazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Prima di iniziare la procedura telematica si consiglia di preparare in anticipo la documentazione utile, come l’ISEE e i dati relativi al proprio rapporto di lavoro.

Bonus madri lavoratrici fra i pochi del 2025

In un panorama in cui molti aiuti sono stati sospesi o ridimensionati, il bonus mamme lavoratrici resta uno dei pochi contributi attivi nel 2025 dedicati alla famiglia e al lavoro femminile. Per il 2025 sono stati stanziati 480 milioni di euro, un aumento rispetto ai 300 milioni inizialmente previsti.

Oltre a questo, tra i principali aiuti economici previsti quest’anno ricordiamo:

Bonus madri lavoratrici rinnovato nel 2026

In base alle ultime news sulla manovra 2026 il fondo per questo incentivo potrebbe aumentare fino a 500 milioni di euro. Il bonus mamme rientra in un più ampio insieme di misure a sostegno di famiglia e natalità, uno dei temi centrali dell’esecutivo Meloni, con modalità di erogazione ancora da definire con l’approvazione finale della nuova legge di bilancio.

Ricapitolando, il bonus madri lavoratrici di 480 euro è incentivo per valorizzare il lavoro femminile e dare un supporto alle mamme con una carriera lavorativa. Ma a partire dal 2026 questo contributo cambia, secondo le modalità indicate dal dicastero del lavoro e le decisioni prese dal governo.

Immagine di Roberto D'Eugenio

Roberto D'Eugenio

Roberto D'Eugenio è nato in provincia di Teramo nel 1989. Laureato in economia e commercio presso l'Università G.D'Annunzio Chieti-Pescara e redattore da diversi anni, scrive articoli di economia e attualità per Donne Sul Web

Ben tornato!