Quanto dura il governo della Meloni? Data fine legislatura, quando e come si rinnova.

L’attuale governo è in carica da 3 anni, visto che il mandato è iniziato il 22 ottobre 2022 dopo il giuramento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da allora i partiti di centrodestra, ossia Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, portano avanti la propria agenda politica.

Ma quanto dura il mandato di un governo? E soprattutto, quando terminerà quello di Giorgia Meloni?

Governo Meloni quando finisce?

Il mandato di un governo in Italia dura 5 anni, di conseguenza quello attuale finisce durante l’autunno 2027. Questo salvo voti di sfiducia da parte di uno dei 2 rami del parlamento (Camera o Senato), ipotesi al momento improbabile visto che esiste una maggioranza numerica larga.

Dal momento in cui termina la legislatura si forma un nuovo governo con elezioni. Ciò significa che se alle prossime votazioni (nel 2027 salvo imprevisti) dovesse vincere nuovamente la coalizione di centrodestra, Giorgia Meloni potrebbe avere un secondo mandato, sempre della durata di 5 anni.

Quando si rinnova il governo

Il rinnovo del governo avviene sempre tramite elezioni politiche generali nazionali. Pertanto, il prossimo appuntamento elettorale è fissato (salvo elezioni anticipate) per il 2027, quando gli italiani torneranno alle urne per scegliere i loro rappresentanti.

In base all’esito del voto, il Presidente della Repubblica avvierà le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Questo significa che non è automatico che Meloni resti in carica: dipenderà dal consenso che riuscirà a mantenere fino a quella data e dai rapporti di forza tra i partiti.

Consensi e promesse in sospeso

Secondo i più recenti sondaggi politici, Giorgia Meloni gode anche dei consensi di buona parte degli italiani, anche ci sono molte cose che non ha fatto rispetto alle promesse elettorali. Per esempio a fronte di alcune riforme avviate, come quelle del fisco, altre come quelle delle pensioni o la riduzione della burocrazia – non sono state ancora realizzate.

Questi saranno temi cruciali per la parte finale della legislatura, che determinerà non solo il bilancio della maggioranza politica, ma anche le sue reali possibilità di riconferma nel 2027.

Quale governo è durato di più?

Se l’attuale esecutivo dovesse arrivare al termine naturale del mandato nel 2027, entrerebbe tra i più longevi della storia repubblicana. Il record assoluto spetta però al 2° governo Berlusconi, rimasto in carica per oltre 1.400 giorni (dal 2001 al 2006). Un traguardo non facile da raggiungere in un paese come l’Italia, storicamente caratterizzato da frequenti cambi di maggioranza e instabilità politica.

In sintesi, il governo Meloni ha ancora davanti a sé circa 2 anni di attività che potrebbero segnare il suo futuro. La scadenza naturale della legislatura è fissata per il 2027, e solo allora gli elettori potranno decidere se confermare la fiducia all’attuale premier o affidare il paese a una nuova guida politica.