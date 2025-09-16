Pensioni 2026. Che intenzioni ha la Meloni

Riforma pensioni 2026: pensione a 64 anni con TFR, stop a quote e aumento requisiti. Le ipotesi del governo, finora.
Come ogni anno in questo periodo inizia l’iter per l’approvazione della Legge di bilancio, con tutte le misure economiche, inclusa la riforma pensioni 2026. O almeno questa sembra un delle intenzioni del governo Meloni, che punta a modificare il sistema previdenziale con una maggiore flessibilità in uscita. Resta però un problema: la necessità di contenere i costi, a fronte della richiesta dei lavoratori di andare in pensione prima.
Vediamo quali sono le ipotesi più concrete al momento e cosa potrebbe cambiare davvero dal prossimo anno.
1) Pensione anticipata a 64 anni con utilizzo del TFR
La principale novità riguarda l’introduzione di una forma di pensione anticipata a 64 anni, pensata per superare gradualmente le cosiddette “Quote” ritenute troppo costose.
Il meccanismo funzionerebbe così:
- Possono accedere i lavoratori con almeno 25 anni di contributi e carriera in regime retributivo o misto.
- È richiesto un assegno minimo pari a 3 volte l’assegno sociale (circa 1.590 euro al mese nel 2025).
- Chi non raggiunge la soglia potrà integrare l’importo con il Trattamento di Fine Rapporto o con eventuali fondi pensione.
- L’assegno sarà calcolato interamente col metodo contributivo, quindi ridotto rispetto alle regole ordinarie.
- Dal 2030 la soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale.
In pratica, chi ha avuto stipendi medio-alti potrà anticipare l’uscita sfruttando il TFR come “integrazione”, mentre per chi ha redditi bassi la misura rischia di restare poco accessibile.
2) Blocco aumento dell’età pensionabile
La riforma Fornero prevede un adeguamento automatico dell’età pensionabile in base alle aspettative di vita. Dal 2027 dovrebbe scattare un incremento di 3 mesi, ma il governo Meloni valuta di congelare questo scatto, per evitare un ulteriore aumento dei requisiti necessari.
Tuttavia il costo stimato della misura è di circa 300 milioni di euro l’anno, che dovrebbero essere compensati con risparmi e correttivi in altre aree della spesa pubblica.
3) Finestra mobile e micro quote
Un’altra ipotesi sul tavolo è l’introduzione di finestre mobili di 12 mesi per ammortizzare l’uscita anticipata. Secondo le simulazioni INPS, il costo di questo meccanismo si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro annui. Una spesa elevata, ma ritenuta necessaria per evitare squilibri immediati nel sistema.
4) Stop a Quota 103 e niente Quota 41
Il 2025 potrebbe essere l’ultimo anno per Quota 103, la misura che consente il pensionamento con 62 anni di età e 41 di contributi. Infatti non è prevista una proroga l’anno prossimo.
Anche la richiesta sindacale di estendere a tutti Quota 41 (pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età) non dovrebbe trovare spazio nella manovra finanziaria, perché troppo onerosa per i conti pubblici.
Per approfondimenti sulle pensioni leggi anche:
In conclusione, le ipotesi sulle pensioni 2026 del governo italiano si muovono tra l’esigenza di contenere la spesa e la volontà politica di offrire maggiore flessibilità in uscita dal lavoro. La nuova pensione a 64 anni con TFR integrativo sembra la misura più concreta, ma la sostenibilità economica e l’impatto sociale restano i nodi principali da sciogliere.
Le prossime settimane saranno decisive per capire se queste ipotesi entreranno davvero nella Legge finanziaria 2026 o se resteranno solo un progetto sulla carta.
