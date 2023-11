Chi può andare in pensione a 57 anni di età nel 2024? Le opzioni previste dalla legge sono 3. Ecco che requisiti servono.

Andare in pensione anticipata a 57 anni nel 2024 è possibile, ma non per tutti. Bisogna infatti rientrare in una delle categorie lavorative previste dalla legge e confermate anche per l’anno nuovo. Quindi nonostante una manovra pensioni 2024 che ha aumentato i requisiti per lasciare prima il lavoro, in alcuni casi è previsto il prepensionamento a 57 anni. Vediamo quando caso per caso.

Pensione anticipata a 57 anni: categorie ammesse

Nel 2024 sono 3 le categorie che possono andare in pensione anticipata Inps a 57 anni:

Lavoratori precoci, se hanno iniziato a lavorare all’età 15 anni e donne o a 14 anni se uomini. In questo caso possono raggiungere gli anni di contributi versati necessari per la pensione anticipata solo a patto di avere una carriera lavorativa continuativa, ossia senza interruzioni. Ape Sociale precoci, per chi ha iniziato a lavorare a 16 anni e attualmente rientra in una dei casi ammessi all’Anticipo pensionistico statale. Ossia disoccupati involontari senza Naspi, caregiver del coniuge, disabili al 74% o addetti a lavori gravosi da 6 anni negli ultimi 7. Invalidi, con determinate caratteristiche: per le lavoratrici private donne almeno 20 anni di contributi versati, invalidità maggiore o uguale all’80% e diritto alle pensione a 56 anni. Questa età sale a 57 anni in virtù dei 12 mesi di finestre pensione anticipata da rispettare.

Pensione donne a 57 anni quando è possibile

Come visto per le lavoratrici ci sono diverse possibilità per accedere al prepensionamento già a 57 anni. In alcuni casi con un anno di vantaggio rispetto agli uomini, per le precoci, in altri con pari condizioni per l’ape sociale o le pensioni di invalidità.

Non rientra in queste categorie invece opzione donna. Questo scivolo pensionistico in passato permetteva di lasciare il lavoro già a 57 anni, ma con l’ultima riforma introdotta la nuova legge di bilancio ha alzato l’età pensionabile donne nella migliore delle ipotesi a 59 anni o più probabilmente a 60-61 anni. In questo caso il requisito dipende dalla presenza o meno di figli nella famiglia della lavoratrice.

Vedi anche: Pensione anticipata quanto si perde con opzione donna 2024

Pensione anticipata a 57 anni cosa cambia nel 2024

Per le 3 categorie che consentono la pensione anticipata a 57 anni, non ci sono state modifiche nella manovra economica. Di conseguenza fra 2023 e 2024 i requisiti non sono cambiati. Tuttavia da gennaio 2024 le modifiche applicate all’Ape Sociale escludono alcune categorie lavorative dal beneficio. In altre parole la platea dei beneficiari è più ristretta rispetto al passato. Per il resto non ci sono altre cambi di normativa.

Ma come si richiede la pensione anticipata a 57 anni? Chi possiede i requisiti necessari come sempre dovrà fare domanda all’Inps, direttamente online oppure tramite caf. Queste in sintesi, tutte le novità e le possibilità per lasciare il lavoro con un età molto anticipata rispetto ai requisiti necessari per la pensione di vecchiaia. Purtroppo però non sono molti i lavoratori e le lavoratrici che possono usufruirne nel 2024.

Vedi anche: