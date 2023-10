Prima bozza della manovra di bilancio 2024. Quando viene approvata e che misure prevede il testo della finanziaria prima degli emendamenti.

La bozza legge di bilancio 2024 è un primo testo che una volta approvato dal Cdm viene poi modificato con successivi emendamenti dei partiti in Parlamento. Solo dopo tutte le votazioni per le modifiche alla bozza si approva la manovra di bilancio 2024 nella versione definitiva.

Ma andiamo con ordine, ecco la data di presentazione della prima bozza della manovra e quali novità ci sono per gli italiani, in base a quello che sappiamo.

Quando arriva la bozza legge di bilancio 2024

Dopo l’approvazione della Nadef e dello scostamento di bilancio necessario per finanziare le nuove misure del governo, in Parlamento, ora si attende il primo testo della legge finanziaria. Questa bozza si conoscerà lunedì 16 ottobre 2023, quando sarà discussa in un consiglio dei ministri convocato dalla premier Meloni. Oltre al testo, i ministri del governo esamineranno il documento programmatico di bilancio da presentare alla Commissione Europea, con cifre e misure previste nella manovra economica.

Una volta approvata la bozza della finanziaria, inizia l’iter delle modifiche tramite gli emendamenti. La procedura si completerà con l’approvazione del testo definitivo entro il 31 dicembre 2023. Ma intanto con la prima bozza legge di bilancio 2024 conosciamo già alcune delle misure che entreranno in vigore nei prossimi mesi, salvo ripensamenti.

Bozza Legge di bilancio 2024 cosa c’è finora

Ecco cosa dovrebbe esserci nel primo testo della manovra economica del governo Meloni e cosa sappiamo per il momento:

intervento sulle pensioni medio basse con il conguaglio pensioni novembre 2023 in anticipo e aumenti per il 2024

in anticipo e aumenti per il 2024 conferme di scivoli pensionistici come quota 103, ma con possibili novità sulla pensione donna 2024

taglio del cuneo fiscale sul lavoro per i dipendenti, che nel 2024 dovrebbero percepire un netto maggiore in busta paga grazie ad una diminuzione delle tasse

sul lavoro per i dipendenti, che nel 2024 dovrebbero percepire un netto maggiore in busta paga grazie ad una diminuzione delle tasse maggiori e nuove agevolazioni per le famiglie numerose . Non solo con aiuti economici ma anche con interventi per garantire una migliore conciliazione fra lavoro ed esigenze familiari

. Non solo con aiuti economici ma anche con interventi per garantire una migliore conciliazione fra lavoro ed esigenze familiari rinnovo dei contratti nel settore pubblico, con particolare attenzione alla sanità.

Testo manovra economia 2024 cosa succede ora

Queste le misure decise dal governo finora nella bozza legge di bilancio 2024. Ma nelle prossime settimane altre misure verranno inserite e modificheranno il testo prima dell’approvazione finale di dicembre.

Tuttavia le due guerre in corso, quella in Ucraina e quella più recente in Israele rendono le prospettive economiche del paese più incerte. Per questo la nuova manovra economica sarà prudente, come annunciato dal ministro dell’economia Giorgetti. Anche il presidente del consiglio Meloni ha invitato i partiti a ridurre al massimo gli emendamenti. In altre parole non aspettatevi grosse novità o bonus fiscali come in passato.

In sintesi, la bozza legge di bilancio 2024 è in arrivo. Si tratta di un testo provvisorio visto che dopo il varo del consiglio dei ministri sarà modificato con emendamenti alla Camera e al Senato. Tuttavia contiene già quasi tutte le misure del governo per l’anno prossimo. Che in realtà per ora sono poche visto le scarse risorse disponibile e il difficile contesto internazionale.

Vedi anche: Manovra governo meloni novità bonus pensioni