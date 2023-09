Manovra economica 2024 quando sarà in Parlamento. Data presentazione della finanziaria e quando viene approvata. Scadenze e contenuto del testo.

La manovra di bilancio 2024 ha iniziato l’iter che porterà all’approvazione finale del testo. Tuttavia prima di arriva a questo momento fondamentale per sapere quali saranno i bonus fiscali, le pensioni e le novità per l’economia, ci sono altre scadenze da segnare in calendario, senza le quali la manovra non diventerebbe legge e l’Italia sarebbe sottoposta a esercizio provvisorio. In altre parole sarebbe commissariata dall’UE.

Per questo è importante capire quando la legge finanziaria 2024 sarà in Parlamento e cosa potrebbe cambiare per gli italiani.

Manovra 2024 quando in parlamento, data

Il sito del ministero dell’economia indica che la manovra del governo Meloni arriva in Parlamento il 20 ottobre 2023. Da questo momento ci sarà una prima bozza del testo della nuova legge di bilancio e inizierà la discussione in aula che dovrebbe portare all’approvazione finale, dopo eventuali modifiche sulle singole misure. In passato però è già successo che il testo arrivasse con qualche giorno di ritardo alle camere, quindi non si può escludere che anche quest’anno sarà lo stesso, viste le difficoltà a trovare le risorse.

Tuttavia prima di arrivare in parlamento, ci sono altre 2 scadenze da rispettare secondo l’iter previsto per la finanziaria. La prima riguarda la presentazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) il 27 settembre 2023 (con approvazione nei giorni successivi). La seconda, riguarda la presentazione del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che contiene il piano economico 2024 dell’Italia, alla commissione Europea entro il 15 ottobre 2023.

A quel punto il nuovo disegno di legge approda in Parlamento per discussione e approvazione, prevista entro fine anno.

Calendario approvazione manovra di bilancio 2024

Quindi, riassumendo, ecco tutte le date per l’approvazione della legge finanziaria 2024:

27 settembre , presentazione della Nadef alle camere

, presentazione della Nadef alle camere 15 ottobre , presentazione del Dpb alla commissione UE

, presentazione del Dpb alla commissione UE 20 ottobre (o al più tardi nei giorni successivi) il disegno di legge della finanziaria sarà in Parlamento, per essere discusso e modificato

(o al più tardi nei giorni successivi) il disegno di legge della finanziaria sarà in Parlamento, per essere discusso e modificato 31 dicembre 2023, termine ultimo per l’approvazione finale del testo, con voto favorevole di Camera e Senato.

Manovra 2024 ultima ora, cosa prevede…per ora

Abbiamo visto tutte le scadenze che governo e parlamento devono rispettare per approvare la nuova manovra di bilancio 2024. Ma cosa ci sarà nel testo? E’ ancora presto per sapere con certezza il contenuto legge finanziaria. Tuttavia in base alle ultime news conosciamo già alcune delle ipotesi al vaglio dell’esecutivo.

A partire dalla detassazione della tredicesima pensionati e dei lavoratori dipendenti fino alle novità sui bonus per famiglie. Ma durante la campagna elettorale 2022, la maggioranza di centrodestra aveva fatto promesse anche su pensioni, diminuzione delle tasse e sostegno al reddito. Misure che però al momento non sembra poter attuare nella manovra economica.

Ma come abbiamo visto c’è ancora tempo per nuove proposte o modifiche, da parte dei partiti sempre a caccia di consensi, anche in vista delle elezioni europee 2024. Ma più che ai voti il governo dovrebbe pensare a risolvere problemi della nostra economia, come l’inflazione, l’occupazione e la previdenza. Missione per niente facile da compiere già a partire della manovra di bilancio 2024.