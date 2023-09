Legge finanziaria 2024 pensioni, come potrebbe aumentare la tredicesima. Quando arriva la detassazione della 13esima per i pensionati? Dipende dai soldi nella manovra.

Finanziaria 2024, detassare le tredicesime dei pensionati per rendere la mensilità più ricca. E’ questa l’ultima ipotesi sulla manovra del governo Meloni per fare una sorta di regalo di Natale a molti italiani messi in difficoltà dall’inflazione. Tuttavia per attuare questa manovra fiscale sulle pensioni subito servono molte risorse, che l’esecutivo al momento non ha ancora trovato.

E allora quando diminuiscono le tasse sulla 13esima dei pensionati? Ne parliamo di seguito, sulla base delle ultime news che riguardano la legge di bilancio 2024.

Detassazione tredicesima pensionati, quando ci sarà

L’intenzione del governo è quella di applicare una riduzione delle tasse sulla pensione e in particolare sulla tredicesima mensilità, da dicembre 2023. Così facendo già dalla fine di quest’anno i pensionati italiani riceverebbero più soldi nel trattamento previdenziale aggiuntivo pagato dall’Inps nel mese di dicembre.

Tuttavia le risorse a disposizione sono poche, quindi è probabile che la misura venga applicata solo nel 2024. In questo secondo caso l’esecutivo avrebbe più tempo per trovare le risorse necessarie a tagliare le tasse sulla 13esima. Ma l’aspetto negativo per i pensionati è che riceverebbero un importo della tredicesima più alto solo l’anno prossimo e non a dicembre 2023.

13esima detassata nella finanziaria 2024, come funziona

Per ottenere una riduzione delle imposte sulla tredicesima mensilità dei pensionati, il governo intende intervenire tagliando l’Irpef, ovvero l’imposta sul reddito applicata direttamente sull’importo dell’assegno pensionistico. La tassazione potrebbe passare ad un’aliquota del 15% rispetto a quelle applicate attualmente (che dipendono dal reddito del pensionato: 23% – 25% – 35% o 43%).

Così facendo l’importo netto della sola 13esima sarebbe più alto e i beneficiari avrebbero più soldi da spendere, potendo così far fronte all’aumento dei prezzi benzina, generi alimentari, bollette, servizi e quant’altro. Un aiuto che farebbe comodo a molti italiani. Resta da capire, oltre alle tempistiche, se questo taglio riguarderà tutti o più probabilmente, per ragioni finanziarie, solo i redditi più bassi.

Finanziaria 2024: meno tasse anche per i dipendenti?

Non solo pensionati, ma anche i lavoratori dipendenti dovrebbero beneficiare di una diminuzione delle tasse sulla tredicesima in busta paga. Il meccanismo ipotizzato sarebbe simile, con una riduzione delle imposte applicate su questa mensilità, aumentandone di fatto l’importo netto. Come per le pensioni anche in questo caso la tempistica di applicazione può riguardare dicembre 2023 oppure l’anno prossimo. Ma lo sapremo solo dopo l’approvazione del testo finale della manovra finanziaria 2024.

Questo è quanto il governo Meloni vorrebbe fare per aumentare le 13esime. Ma siamo sicuri che ci riuscirà davvero? E’ lecito chiederselo visto che il ministro dell’economia Giorgetti ha detto più volte che i soldi a disposizione sono pochi e non sarà possibile accontentare tutti. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, già a partire dall’approvazione della NaDef in programma entro fine settembre. Intanto i pensionati italiani sperano di ricevere qualche soldo in più dalla tredicesima mensilità 2023, ma niente è ancora ufficiale.

