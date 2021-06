Tasse applicate ai pensionati, quante sono e quali sono. Elenco tasse sulla pensione lorda e come funzionano.

Le tasse influiscono parecchio sull’assegno percepito dai pensionati. Fra addizionali degli enti locali, Irpef e detrazioni, a volte il netto è molto più basso rispetto al lordo.

Facciamo allora chiarezza su quante sono le tasse applicate sulle pensioni. Precisando fin da ora che non parliamo di imposte come quelle sulla casa o di altra natura, ma solo di quelle applicate direttamente sull’assegno pensionistico, in base alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.

Quali sono le trattenute sulla pensione?

Per i pensionati l’Inps agisce da sostituto d’imposta, ciò significa che applica direttamente sulla pensione le trattenute, relative alle tasse da pagare. In altri termini sottrae dal lordo della pensione le somme dovute al fisco. Una volta tolte queste somme si ottiene il netto della pensione erogata.

Le trattenute applicate sulle pensioni sono sostanzialmente 3:

L’ Irpef (che rappresenta la fetta più cospicua)

Le addizionali regionali e comunali

Eventuali detrazioni.

Approfondiamole qui di seguito una per volta.

Tassazione irpef pensioni, aliquote

L’Irpef è la trattenuta che prevede un’aliquota da applicare per scaglioni, in base al reddito del pensionato. In altre parole, più alto è il reddito, maggiore è l’aliquota applicata, che si traduce in tasse da pagare.

Queste le aliquote Irpef applicate sulle pensioni 2021 in base al reddito percepito, secondo la tabella riportata dall’Inps sul suo sito.

Quindi, se ad esempio possedete 10.000 euro di reddito, verrà applicata una tassazione Irpef del 23%, ovvero 2.300 euro. Tale somma non si pagherà in un’unica soluzione, ma verrà spalmata su 13 mensilità. A redditi più alti corrisponderanno invece tassazioni più elevate.

Attenzione però, i pensionati che percepiscono meno di 8.000 euro rientrano nella no tax area. In questi casi quindi l’aliquota irpef non viene applicata. E’ il caso ad esempio della pensione sociale.

Addizionali regionali e comunali sulle pensioni

Oltre all’Irpef, anche le addizionali regionali e comunali incidono sulla somma finale erogata ai pensionati. L’ammontare di queste tasse dipendono dalla residenza del pensionato. Infatti, ogni regione e comune decide gli importi da versare, entro i limiti fissati dalla legge.

Ad esempio il comune di Milano prevede di un’aliquota unica dello 0,8% (che tuttavia non si applica ai redditi inferiori a 23.000 € ai fini Irpef). Mentre quella regionale è compresa fra l’1,23% e l’1,74%, da pagare in misura crescente rispetto al reddito.

Dunque anche questi addizionali influiscono sul netto che si riceverà sull’assegno pensionistico erogato dall’Inps.

Detrazioni sulle pensioni

Infine, influiscono sul netto della pensione erogate anche le detrazioni di imposta. In questo caso si tratta di una somma che può aumentare il netto percepito, se inferiore a 55.000 euro. Il suo importo si calcola in sede di dichiarazione dei redditi. Un esempio di detrazione, è quella per carichi familiari (per chi ha familiari il cui reddito non supera i 2.840,51 euro annui lordi).

Il pensionato è tenuto a farne richiesta e a darne comunicazione all’interno in dichiarazione, per permettere il giusto calcolo del regime fiscale da applicare. Inoltre, deve segnalare eventuali variazioni che si dovessero verificare durante l’anno. Attenzione perché i cambiamenti non comunicati potrebbero far perdere il diritto alla detrazione e in quel caso l’Inps recupererebbe quanto dovuto durante l’accredito delle pensioni successive.

E’ tutto su quante tasse pagano i pensionati. Per dirla in breve, l’assegno lordo subisce una diminuzione dovuta all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali, ma può essere in parte reintegrato dalle detrazioni. L’Inps effettua queste trattenute ed eroga il netto che ne scaturisce al pensionato.

