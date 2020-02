Pensioni di vecchiaia donne requisiti e importi minimi e massimi per le pensioni di vecchiaia senza contributi o con contributi per donne sole o coniugate

Le donne che hanno raggiunto determinate soglie di età (67 anni nel 2020), hanno due strade per accedere alle pensioni di vecchiaia donne 2020

La prima è quella tradizionale (la Legge Fornero) e richiede il possesso di almeno 20 anni di contributi versati, oltre all’età anagrafica. La seconda, quella che forse non tutti conoscono, è la pensione ottenibile anche senza aver versato contributi.

Approfondiamo, in questo articolo, entrambe le possibilità, in questo modo potrete conoscere le opzione a disposizione in base al vostro percorso lavorativo o di vita.

Pensioni di vecchiaia donne con contributi

Alle lavoratrici con un’un’età anagrafica di 67 anni, con almeno 20 anni di contributi versati, spetta la pensione di vecchiaia erogata dall’Inps. Dal 2020 i requisiti previsti per essa sono gli stessi relativi agli uomini, a differenza di quanto accadeva negli anni scorsi.

Ciò sarà valido anche per il 2021 e il 2022, dunque per un triennio, mentre tale soglia dovrebbe aumentare nel 2023, in ragione della più elevata aspettativa di vita prevista.

Ovviamente la pensione che le donne percepiranno sarà più o meno cospicua in base agli anni e all’ammontare dei contributi versati, durante la carriera lavorativa. Tuttavia non tutte riescono a produrre un elevato numero di contributi, per questo esiste anche la possibilità di accedere alla pensione seguendo altre vie, di cui vi diremo fra poco.

Pensioni di vecchiaia donne senza contributi

Per le donne che non hanno avuto una carriera lavorativa continua o si trovano senza contributi, magari perché casalinghe o per altri motivi, esistono comunque due possibilità per ottenere un trattamento pensionistico. Nello specifico ci riferiamo a:

1) Fondo di garanzia Inps;

2) Pensione sociale.

Pensioni donne senza contributi: fondo di garanzia Inps casalinghe

Questa opzione, è un fondo di previdenza creato dall’Inps, che vi garantirà una pensione se siete casalinghe e non avete contributi lavorativi. L’accesso a tale fondo deve avvenire tramite apposita domanda (per donne di età compresa fra 16 e 67 anni) sul sito dell’Inps o tramite caaf.

Esso richiede un contributo mensile dall’importo libero. Tuttavia, più alte saranno le somme versate in un anno, maggiori saranno i mesi di contribuzione riconosciuti (e le relative somme) ai fini della pensione.

Pensione sociale donne senza contributi

Infine, un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla cosiddetta pensione sociale. Essa può essere ricevuta anche dalle donne che non hanno versato contributi, ma solo in presenza di un reddito al di sotto di determinate soglie. In particolare:

5.977,79 euro annui, se la richiedente non è coniugata,

11.955,58 euro annui, se la richiedente è coniugata.

In questi casi la donna riceverà un trattamento pensionistico di 459,83 euro mensili, che possono essere integrati con la pensione di cittadinanza (per gli aventi diritto) fino a 780 euro.

Questo è tutto in tema di pensione di vecchiaia donne secondo la riforma delle pensioni 2020 che ricordiamo è in fase di discussione da parte del governo italiano.

