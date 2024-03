Aumenti pensioni di aprile 2024 con taglio Irpef. Ma ci sono addizionali regionali e comunali da pagare. Ecco le ultime sulla pensione.

Le pensioni aprile 2024 prevedono diverse novità che cambiano gli importi di questa mensilità. In particolare arriva per tutti l’aumento con la riduzione dell’Irpef, visto che molti pensionati non l’hanno ricevuto nella pensione di marzo, perché l’Inps non ha terminato i calcoli necessari. Ma da aprile i pensionati trovano l’aumento nel cedolino.

Tuttavia non mancano le tasse da pagare che riducono il netto, ossia l’addizionale regionale e non solo. Ne parliamo in modo approfondito in questo articolo.

Pensioni più alte da aprile per il taglio Irpef

La novità più importante per le pensioni aprile 2024 riguardano gli aumenti legati alla riduzione dell’aliquota Irpef. Questo porta a un incremento netto della pensione per chi ha un reddito compreso fra 15.000 e 28.000 euro annui, per effetto della riforma dell’Irpef stabilita dal governo Meloni.

Per questa fascia di reddito infatti l’aliquota applicata è scesa al 25%. Questo si traduce in una diminuzione delle tasse da pagare e quindi un aumento del netto percepito. Alcuni pensionati hanno ricevuto l’incremento già a marzo, ma molti lo ottengono per la prima volta solo da aprile. Per tale ragione l’importo netto della pensione di questo mese è più alto. Nel cedolino di aprile 2024 invece non ci sono più gli arretrati già erogati a marzo per le prime 2 mensilità dell’anno.

Pensioni aprile 2024 pagamento tesse regionali

Non solo belle notizie per i pensionati, ci sono infatti anche quello meno gradevoli in arrivo con il nuovo assegno pensionistico. Si tratta del pagamento delle tasse sulla pensione con addizionali regionali e comunali che riducono il netto percepito.

In particolare le imposte regionali sono prelevate sul lordo della pensione, tramite una percentuale stabilita da ogni giunta. Per esempio in Lombardia l’addizionale regionale è compresa fra 1,23 e 1,73% in base al reddito. Nella mensilità di aprile si paga questa percentuale che viene prelevata direttamente sull’assegno pensionistico. Per sapere l’importo esatto potete consultare il cedolino pensione aprile 2024 alla voce addizionali regionali. Stesso discorso per le tasse comunali, anch’esse applicate mensilmente perché suddivise con rateo mensile.

Inoltre, ci sono i conguagli per chi ha ancora debiti Inps, quindi non per tutti i pensionati.

Date pagamento pensioni aprile 2024

Novità anche per il calendario pagamenti pensione di aprile. Il motivo è che il primo giorno del mese è festivo, dato che quest’anno cade nel giorno di pasquetta 2024. Di conseguenza alle poste si potrà ritirare la pensione in contanti a partire da martedì 2 aprile in poi. Il calendario con la classica suddivisione in ordine alfabetico non è ancora disponibile, ma sulla base dei mesi precedenti i pagamenti dovrebbero proseguire fino a sabato 6 aprile.

Chi invece prende i soldi in banca sul conto corrente, riceve il bonifico Inps il 2 aprile 2024. Come sempre però in base ai tempi per l’elaborazione del pagamento da parte dell’istituto di credito potreste vedere l’accredito solo il giorno dopo, vale a dire il 3 aprile.

Queste le ultime news sulle pensioni aprile 2024. In breve l’importo della pensione è più alto per molti, perché l’Irpef è più bassa. Ma ci sono addizionali e regionali da pagare, per questo l’importo netto si riduce di diverse decine di euro rispetto al lordo.

