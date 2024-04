Pensioni di maggio 2024: l’accredito arriva in ritardo, ecco quando. Importi e novità sulla prossima mensilità dei pensionati.

Il pagamento delle pensioni maggio 2024 è posticipato rispetto ai precedenti. Il calendario di questo mese è infatti condizionato dalla festività del primo maggio, che fa scalare l’accredito della pensione in banca e alle poste.

Mentre gli importi sono più alti o più bassi a seconda del conguaglio Inps, senza dimenticare le trattenute fiscali. Ecco allora quando arrivano i soldi della pensione a maggio.

Vedi anche: Età pensionabile

Date pagamento pensioni maggio 2024

L’Inps paga questa mensilità dal 2 maggio in poi, visto che come da calendario il primo giorno del mese è la festa dei lavoratori in Italia. Per questo il bonifico bancario o postale dell’Inps, con l’importo della pensione, arriva ai beneficiari giovedì 2 o venerdì 3 maggio. La data dipende dai tempi necessari al tuo istituto di credito per elaborare i pagamenti.

Anche se ritiri la pensione in contanti alle poste, la ricevi a partire dal secondo giorno del mese in poi. Quindi se sei pensionato e rientri in questa categoria non andare negli uffici postali mercoledì 1 maggio perché sono chiusi. Ecco il probabile calendario dei pagamenti pensioni maggio 2024 (in attesa di quello ufficiale di Posteitaliane) suddiviso in 4 giorni e in ordine alfabetico:

giovedì 2 maggio: dalla A alla C

venerdì 3 maggio: dalla D alla K

sabato 4 maggio: dalla L alla P

lunedì 6 maggio: dalla Q alla Z.

Pensioni maggio 2024: conguaglio anno d’imposta 2023

L’importo della mensilità di maggio cambia in base alle tasse da pagare e al conguaglio Inps. Cos’è? Molto semplicemente un calcolo fatto dall’istituto sull’Irpef pagato per l’anno di imposta 2023. Se da questo conto il pensionato ha un credito, allora riceve una somma più alta nella pensione, perché aggiunta. Se invece ha un debito riceve una somma più bassa, perché quella corrispondente viene ritirata.

In pratica il risultato del calcolo del conguaglio influisce sull’importo ricevuto. Questa differenza può riguardare sia la mensilità di maggio che quelle successive. L’importo cambia a seconda dei casi, quindi per sapere esattamente a quanto ammonta ti consigliamo di guardare le voci del cedolino pensione di maggio appena sarà disponibile sul sito www.inps.it.

Cedolino di maggio 2024: ci sono le trattenute

Non solo conguagli o eventuali arretrati sugli aumenti, per chi non li avesse ancora ricevuti. Il netto delle pensioni maggio 2024 dipende anche dalle ritenute comunali e regionali sulla pensione.

In questo caso la percentuale delle imposte varia da comune a comune o da regione a regione. Per esempio in Emilia Romagna è compresa fra l’1,33 e il 2,27% a seconda del reddito del pensionato. Di conseguenza l’imposta sarà tanto più alta quanto maggiori sono le tue entrate annue, come da dichiarazione dei redditi.

In sintesi, la pensione di maggio arriva in data posticipata a causa della festività di inizio mese. L’importo netto invece dipende dai conguagli Inps sull’Irpef e dalle trattenute fiscali applicate dagli enti locali.

Vedi anche: