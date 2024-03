Cosa succede se lavoro e sono in pensione? I redditi si possono cumulare quasi sempre, ma attenzione a tasse e limiti previsti dalla legge.

Lavorare in pensione si può nel 2024, cumulando l’assegno pensionistico con i redditi da lavoro. Tuttavia questo può comportare un aumento della tassazione Irpef, senza dimenticare che ci sono dei limiti da non superare. Quindi se anche tu dopo aver raggiunto l’età pensionabile ti chiedi se puoi continuare o tornare a lavorare, in questo articolo trovi consigli e regole da seguire.

Lavorare in pensione: cumulo e regole

Se hai raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia puoi lavorare cumulando i due redditi. Infatti come previsto dal decreto legge 112/2008 attualmente in vigore, non ci sono limiti di cumulo fra la pensione statale pubblica e le somme da lavoro, dipendente o autonomo.

Tuttavia ci sono 2 cose ti consiglio di tenere a mente:

alcune forme di pensione anticipata consentono di lavorare dopo la pensione, ma solo senza superare determinate somme un incremento dei tuoi redditi può comportare un aumento delle tasse da pagare, quindi calcola bene se c’è convenienza.

Analizziamo entrambi questi aspetti nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Lavorare dopo la pensione con quota 103

Chi va in pensione con lo scivolo pensionistico quota 103, non può cumulare i redditi da lavoro con quelli pensionistici, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi l’anno. Quindi non bisogna superare questa soglia se siete in pensione anticipata grazie alle quote (vale anche per le precedenti normative, ovvero quota 100 o 102). E’ quanto prevede l’art. 14, comma 3, del DL 4/2019.

E per chi va in pensione con opzione donna invece? In questo caso il legislatore non ha previsto un’apposita normativa, quindi si presume sia possibile sommare redditi da lavoro con quelli derivanti dall’assegno previdenziale, senza un tetto preciso.

Lavorare in pensione: tasse e convenienza

L’altro problema per chi lavora da pensionato è capire di quanto aumenta la tassazione cumulando due redditi. Entrate molto elevate potrebbero portare il reddito complessivo del pensionato a una fascia reddituale più alta e di conseguenza a dover pagare percentuali più elevate dell’Irpef (statale, regionale e comunale). Quindi bisogna fare attenzione a questi aspetti. Per esempio può essere conveniente svolgere un lavoro part-time, che difficilmente aumenterà il vostro reddito tanto da farvi entrare nella scaglione di reddito superiore e quindi con tasse più alte.

Tuttavia non c’è una regola precisa valida per tutti, ma dipende dai casi. Quindi per essere sicuri ti consiglio di rivolgerti a un patronato, che in base alla tua situazione può indicarti la convenienza fiscale o meno di svolgere un determinato lavoro da pensionati.

Perché si lavora dopo la pensione?

I motivi possono essere diversi e soggettivi, ma in linea generale si possono ricondurre a 3 casi:

il fatto che le pensioni minime o anche anche quelle di importo più elevato, sono troppo basse rispetto al costo della vita attuale. Quindi i pensionati hanno bisogno di altre entrate per far fronte ai costi da sostenere per spesa e bollette.

o anche anche quelle di importo più elevato, sono troppo attuale. Quindi i pensionati hanno bisogno di altre entrate per far fronte ai costi da sostenere per spesa e bollette. Continuando a lavorare si versano ulteriori contributi che aumenteranno l’importo della pensione netta in futuro.

che aumenteranno l’importo della pensione netta in futuro. L’abitudine a lavorare, e in molti casi la buona salute di persone con più di 67 anni di età, che si sentono ancora perfettamente in grado di svolgere le proprie mansioni.

Insomma, come visto lavorare in pensione è possibile e conveniente in alcuni casi, ovviamente se la salute te lo permette. Ma devi fare attenzione alle somme percepite perché l’aumento della tassazione potrebbe rendere svantaggioso proseguire con il lavoro.

Vedi anche: