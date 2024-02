Pagamento pensioni marzo 2024 ci sono 2 novità: aumenta l’importo, ma si pagano le addizionali comunali. Ecco come e quando cambia la pensione.

Sono due le notizie sulle pensioni marzo 2024. La prima è positiva, visto che ci saranno aumenti netti per alcuni pensionati. La seconda invece è negativa e riguarda tutti: in questa mensilità si devono pagare le addizionali comunali, probabilmente più alti rispetto all’anno scorso.

Facciamo allora il punto della situazione sui pagamenti della pensione a marzo: come cambiano gli importi e quando arrivano i soldi.

Pensione di marzo aumenti netti, a chi spettano

Cominciamo dagli aumenti importi che nel mese di marzo riguardano chi ha ricevuto il conguaglio Inps a gennaio e febbraio 2024. In queste mensilità infatti vengono effettuate le trattenute Irpef (ovvero i pagamenti delle imposte statali) che tuttavia da marzo non ci saranno più. Quindi per effetto di questo da marzo gli assegni saranno più alti.

Attenzione però perché l’aumento riguarda solo le pensioni di importo superiore a 18.000 euro annui. Per quelle al di sotto di questa soglia infatti il conguaglio è rateizzato (quindi con importi più bassi suddiviso su 11 mensilità) e prosegue fino a novembre 2024, come specificato dalla circolare Inps n.1 2024 che chiarisce questi aspetti. In altre parole gli aumenti di marzo non spettano alle pensioni più basse.

Pensioni marzo 2024 trattenute più alte

Veniamo ora alla seconda novità per i pensionati a marzo: il pagamento delle addizionali comunali. Queste imposte fanno parte dell’elenco tasse sulla pensione, vengono applicate dal comune di residenza del pensionato e come ogni anno si pagano in acconto dal mese di marzo in poi.

Le trattenute comunali con ogni probabilità saranno più alte rispetto al 2023, anche se ogni comune può decidere una percentuale diversa. Questo significa che le tasse da pagare saranno più alte per i pensionati e prelevate direttamente sul lordo della mensilità. In altre parole il netto che troverete sul cedolino della pensione di marzo sarà più basso per effetto delle addizionali.

Calendario pagamento pensioni marzo 2024

Come per ogni mensilità anche a marzo sono previste date diverse per l’accredito o il ritiro in contanti della pensione. Il pagamento Inps tramite bonifico bancario o postale avverrà venerdì 1° marzo 2024, quindi vedrete comparire la somma sul conto lo stesso giorno o al più tardi lunedì 4 marzo. Questo dipende dalla velocità di elaborazione del pagamento da parte del vostro istituto di credito.

Mentre per il ritiro dei soldi della pensione alle poste, al momento è previsto il seguente calendario, con suddivisione alfabetica in base alle prima lettera del cognome dei beneficiari:

venerdì 1 marzo A-C

sabato 2 marzo (solo mattina): C-D

lunedì 4 marzo: E-K

martedì 5 marzo: L-O

mercoledì 6 marzo: P-R

giovedì 7 marzo: S-Z.

Queste le principali novità sui pagamenti delle pensioni marzo 2024. In breve: gli importi cambiano per lo stop ai conguagli Irpef e a causa delle trattenute comunali che si pagano da questo mese.

