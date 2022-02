Quante settimane servono per andare in pensione nel 2022 in Italia?

Quante settimane di contributi bisogna avere per andare in pensione nel 2022. Ecco requisiti e calcoli pensionistici secondo le leggi attuali.

Quante settimane servono per la pensione? Lavoratori e lavoratrici prossimi a raggiungere i requisiti per il pensionamento, si chiedono quale sia il numero di settimane di contributi necessari. La risposta dipende dai casi. Infatti, i requisiti sono diversi a seconda se si prende in considerazione la pensione anticipata o una delle altre opzioni disponibili nel 2022.

Vediamo allora caso per caso, tramite alcuni semplici calcoli, quante settimane contributive servono per la pensione. Per poi passare alle ultime notizie.

Quante settimane per la pensione con 42 anni e 10 mesi?

Se per la pensione di vecchiaia bisogna raggiungere i 67 anni di età, quindi il calcolo delle settimane non è necessario, diverso invece è il discorso per quella anticipata standard.

In particolare, nel 2022 richiede un minimo di contributi pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tali requisiti a quante settimane equivalgono? Vediamolo con alcuni semplici calcoli:

ogni anno prevede 52 settimane contributive. Quindi bisogna moltiplicare 42*52 (41*52 per le donne), ottenendo il risultato di 2184.

Per i restanti 10 mesi bisogna fare 52/12*10, ottenendo 43.

Infine, sommando i due risultati si ottiene il numero di settimane necessarie per il pensionamento: 2184+43= 2227.

2227 sono quindi il numero di settimane necessarie ad un lavoratore per andare in pensione anticipata standard nel 2022, a prescindere dall’età anagrafica.

Quante settimane per la pensione anticipata donne esempio

Per calcolare il numero di settimane necessarie per la pensione, basterà ripetere i calcoli fatti in precedenza. Con la differenza che sono richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi in questo caso.

Quindi il calcolo può essere effettuato sostituendo ai valori precedenti 41 a 42. Oppure per sottrazione, vale a dire 2227-52 = 2175. Questo è il numero di settimane necessarie per andare in pensione anticipata contributiva per una lavoratrice nel 2022.

Quante settimane servono per la pensione con quota 102

Il calcolo cambia ancora se si prende in considerazione lo scivolo pensionistico quota 102. Con questa misura attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2022, sono necessari 64 anni di età e 38 di contributi versati.

In altre parole lavoratori e lavoratrici che vogliono uscire anticipatamente dal lavoro con questa opzione, oltre all’età anagrafica dovranno avere 38 anni di contributi. Per calcolare a quante settimane equivalgono basterà moltiplicare 38*52. In questo caso il risultato è di 1976 settimane.

Questi in sintesi i numeri di settimane necessarie nei vari casi per il pensionamento. Questo calcolo è utile ad esempio a chi non ha versato contributi tali da coprire l’intero anno e quindi deve sommare le settimane di versamenti a disposizione, per arrivare alla soglia necessaria.

Ultime novità sulle pensioni 2023

Intanto, in attesa della riforma pensioni 2023 oggetto di confronto fra governo e sindacati, l’Inps ha reso noto uno studio che riguarda il prossimo anno. In pratica i requisiti per la pensione di vecchiaia e quella anticipata contributiva non cambieranno.

Nel primo caso infatti saranno ancora necessari almeno 67 anni di età anagrafica. Nel secondo invece 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il motivo è che l’aspettativa di vita che influenza questi requisiti, è leggermente diminuita nel nostro paese secondo i dati, a causa del covid.

Quindi ricapitolando nel 2022 in Italia servono 2227 (2175 per le donne) settimane di contributi per andare in pensione anticipata standard. Secondo le ultime news dall’Inps, questi requisiti non cambieranno nel 2023. Mentre per gli scivoli che dovrebbero sostituire quota 102 e gli altri in vigore fino a fine 2022, bisognerà attendere le decisioni dell’esecutivo per saperne di più.

