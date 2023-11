Pensioni aumenti da gennaio 2024. Esempi di calcolo nuovi importi delle pensioni lorde e nette. Ecco di quanto aumenta davvero le pensione in Italia.

In arrivo l’aumento pensioni 2024. Infatti da gennaio ci sarà una rivalutazione del 5,4% degli assegni pensionistici. Non per tutti, ma per la maggior parte dei pensionati. Tuttavia su questo incremento vengono applicate le tasse sulla pensione di conseguenza l’importo netto è più basso.

Vediamo allora quanto è l’aumento netto della pensione, con esempi di calcolo e differenze fra lordo e netto, a seconda della fascia di reddito.

Aumento pensioni 2024 importi lordi e netti

Dopo il conguaglio nella pensione di dicembre 2023 a gennaio 2024 le pensioni aumentano per effetto delle rivalutazioni Istat pensioni. Al momento il tasso di incremento dei trattamenti pensionistici è stimato al 5,4% (in attesa di ufficialità con l’approvazione finale della manovra 2024).

Questo significa che per i pensionati gli importi delle pensioni crescono, ma non esattamente del 5,4% visto che ci sono le tasse che abbassano il netto percepito. In altre parole l’incremento è sul lordo della pensione, ma per calcolare quanto arriva veramente nelle tasche dei pensionati bisogna togliere le imposte prima. Per capire meglio questo concetto vediamo alcuni esempi pratici di calcolo.

Esempi calcolo importo della pensione 2024

Per calcolare l’aumento netto bisogna applicare un incremento del 5,4% alla pensione lorda e poi togliere le tasse applicate dallo Stato (Irpef ecc.). Quindi:

per una pensione lorda di 1.000 euro, l’importo sale a 1.054 euro (così calcolati 1000/100*5,4%). Questa corrisponde a una pensione netta pari a 895 euro (dopo aver tolto le tasse).

(dopo aver tolto le tasse). Una pensione lorda di 1.600 euro, crescerà di 86 euro (1.600/100*5,4) arrivando a 1.686 €. Una volta tolte le imposte dovute al fisco però l’importo netto è 1.316 € .

. Una pensione lorda di 2.000 euro, aumenta di 108 euro (2.000/100*5,4%), passando a 2.108, ma al netto l’importo percepito dal pensionato è 1591 euro.

In un altro nostro articolo invece puoi approfondire quanto aumentano le pensioni minime nel 2024. Per quanto riguarda invece le pensioni di importo più alto e superiori a 4 volte il minimo, la rivalutazione non è del 5,4%, ma al crescere dell’importo diminuisce l’incremento e di conseguenza anche l’aumento netto.

Tabella aumento pensioni 2024 al netto

Per riassumere quanto detto finora ecco una tabella riepilogativa con tutti gli aumenti pensioni 2024 al netto delle tasse per fasce di reddito.

Importo pensione lorda Nuovo importo pensione lorda con rivalutazione 5,4% Importo pensione 2024 al netto delle tasse 1.000 euro 1.054 euro 895 euro 1.600 euro 1.886 euro 1.316 euro 2.000 euro 2.108 euro 1.591 euro

Come si vede quindi l’aumento pensioni 2024 alla fine sarà di qualche decina di euro al netto. Un incremento mensile buono, ma non altissimo vista l’inflazione dei prezzi ancora alta in Italia.

Pensioni 2024 ultime news sugli aumenti

Questi ad oggi gli incrementi previsti secondo le stime sulla rivalutazione degli assegni pensionistici mensili Inps. La conferma dipenderà anche dagli emendamenti pensioni alla manovra da approvare entro fine 2023.

Quindi per ora non si tratta di cifre ufficiali, ma di calcoli e simulazioni che abbiamo fatto a titolo di esempio sulla base dei dati attualmente disponibili. Ma non appena ci saranno ulteriori informazioni le troverete in questo articolo e negli altri aggiornamenti presenti nella sezione pensioni di Donnesulweb.

