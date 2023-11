Emendamenti sulla rivalutazione delle pensioni nella legge di bilancio 2024. Cosa può cambiare e chi rischia la riduzione della pensione. Ultime news.

Nuovi emendamenti pensioni con taglio alle rivalutazioni è la novità poco gradita a molti pensionati, che potrebbe essere introdotta nella finanziaria. Non si tratta di uno stop all’aumento di tutte gli assegni pensionistici, ma a una parte si. Questa è la richiesta di modifica (ma non è l’unica) alla manovra in Parlamento.

Vediamo allora chi riguarda il taglio alla rivalutazione della pensione 2024 e le ultime novità sugli emendamenti alla manovra.

Emendamenti pensioni, taglio alle indicizzazioni

Una delle ipotesi di modifica alla legge finanziaria riguarda un nuovo taglio all’indicizzazione delle pensioni 2024. Non a tutte, ma solo quelle più ricche, ovvero gli assegni pensionistici di importo superiore a 10 volte il minimo. Se così fosse il meccanismo che adegua le pensioni all’inflazione, sarebbe totale solo per quelle di importo più basso, mentre le più elevate aumenterebbero meno o per niente in base alle decisioni del Parlamento.

Questo intervento permetterebbe di aumentare le risorse a disposizione per altre misure. Tuttavia rappresenta una beffa per molti pensionati. Non ci saranno invece tagli alle rivalutazioni delle pensioni minime e a quelle fino a 5 volte questo importo.

Emendamenti legge di bilancio 2024 pensioni

E’ bene ricordare che l’introduzione di questa novità deve essere approvata con voto alla Camera e al Senato della Repubblica. Quindi potrebbe anche saltare. Tuttavia ci sono alte probabilità che nel 2024 le pensioni più alte subiscano un taglio alle indicizzazioni.

Il motivo è che la maggioranza di governo è alla ricerca di fondi per modificare i tagli agli assegni previdenziali nel pubblico. Il meccanismo è dovuto al ricalcolo con il metodo contributivo, che in sostanza abbassa l’importo della pensione di medici e infermieri nel 2024. Quindi un eventuale finanziamento dal taglio alle rivalutazione sulle pensioni verrebbe utilizzato per risolvere questo problema.

Emendamenti pensioni news in manovra

L’altro emendamento sulla previdenza vuole agevolare le pensioni di vecchiaia per il personale medico e sanitario. Si punta a lasciare il taglio sull’assegno a chi decide di andare in pensione anticipatamente. Mentre per chi raggiunge i requisiti per l’età pensionabile massima non si applicherebbe il calcolo contributivo.

L’ipotesi è legata alle coperture, che devono restare invariate nella finanziaria, visto che le casse dello stato non permettono ulteriori spese. Per questo l’ultima idea del governo è quella di reperire risorse tramite tagli agli assegni previdenziali più alti, senza toccare la rivalutazione delle più basse.

In breve, gli emendamenti pensioni 2024 potrebbero bloccare le indicizzazioni degli assegni alti. Questo significa un taglio economico per molti pensionati italiani. I soldi risparmiati verrebbero poi utilizzati per non penalizzare le pensioni di medici e sanitari. Tuttavia per l’entrata in vigore di queste novità serve il voto favorevole del parlamento sulla manovra.

