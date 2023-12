Il governo modifica la legge di bilancio 2024 con gli emendamenti. Ma la proroga superbonus 110 condomini non c’è. Cosa cambia con le modifiche alla manovra.

Avevamo già parlato della manovra 2024 del governo Meloni e di tutte le misure che contiene, dalle pensioni alle agevolazioni, passando per stipendi e tasse. Ma prima dell’approvazione finale in parlamento ci sono proposte di modifica del testo.

Ecco quali sono gli emendamenti alla manovra 2024 e cosa cambia. Vi anticipiamo subito che nonostante le voci insistenti sulla proroga del bonus 110 per cento, questa misura non c’è.

I 4 emendamenti che cambiano la manovra 2024

1- Affitti brevi

Il primo intervento riguarda i contratti di locazione breve. La modifica introduce l’applicazione di un’aliquota ridotta per i redditi derivanti da affitti brevi, su una sola unità immobiliare individuata dal contribuente nella dichiarazione. In caso contrario si applica l’aliquota al 26%. In sintesi, la cedolare è al 21% (si paga il 21 per cento di tasse) per locazioni brevi su una casa, mentre sale al 26% per le altre.

2- Fondo mutui prima casa

Nel 2024 per incentivare l’acquisto di una prima casa, le famiglie numerose sono incluse tra le categorie con priorità di accesso al credito. In altre parole è previsto un fondo di garanzia statale che facilita l’ottenimento di un mutuo presso gli istituti finanziari, grazie alla quota garantita dallo Stato. Ovviamente solo se il mutuo è finalizzato all’acquisto di prima casa per famiglie con:

3 figli e Isee inferiore a 40.000 euro (garanzia all’80% della somma erogata)

inferiore a 40.000 euro (garanzia all’80% della somma erogata) 4 figli e Isee fino a 45.000 € (garantito all’85%)

5 figli e Isee fino a 50.000 € (garantito al 90%).

3- Modifiche alle pensioni

Gli emendamenti sulle pensioni invece aboliscono il taglio agli assegni per medici e infermieri che accedono alla pensione di vecchiaia nel 2024. In breve se si lascia il lavoro raggiungendo i requisiti previsti dalla Legge Fornero l’assegno pensionistico non sarà decurtato. Cosa che invece avviene per chi decide di andare in pensione anticipata.

Nulla cambia invece per quanto riguarda gli aumenti delle pensioni 2024 al netto delle tasse erogata dall’Inps agli aventi diritto.

4- Ponte sullo stretto

L’emendamento del governo Meloni cambia la ripartizione dei fondi per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. In particolare diminuiscono gli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi di euro (rispetto agli 11,2 miliardi totali previsti fino al 2032). Le risorse risparmiate arrivano dai fondi di sviluppo e coesione e dai tagli ai fondi per le amministrazioni.

Niente Superbonus in Manovra, ma c’è il Milleproroghe

Abbiamo visto gli emendamenti che modificano la legge finanziaria. Come avrete notato la proroga del superbonus 110 condomini non è entrata fra quelli presentati dai relatori alla manovra di bilancio 2024. Nonostante la volontà dei partiti di maggioranza, questa ipotesi è stata bocciata dal Mef di Giancarlo Giorgetti per mancanza di coperture.

Tuttavia è possibile che il rinnovo temporaneo del bonus 110 per i lavori già in corso dal 2023, arrivi con il decreto Milleproroghe. Quindi se non con la legge di stabilità questo incentivo potrebbe comunque rientrare almeno per qualche mese fra i bonus edilizi 2024 tramite DL, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi da confermare.

Queste le ultime news sugli emendamenti alla finanziaria 2024. Alcune modifiche rispetto al testo iniziale ci sono, ma si tratta di novità che non cambiano molto la vita degli italiani. A riprova che i soldi nelle casse dello stato sono pochi.

