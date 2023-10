Manovra 2024 stipendi, quanto aumenta davvero la busta paga per i lavoratori (poco). Ecco perché e chi guadagnerà di più.

L’aumento stipendi per i lavoratori dipendenti nella legge di bilancio 2024 al momento è una misera. Non lo diciamo noi, ma il sindacato UIL che ha calcolato l’importo degli aumenti della retribuzione a partire da gennaio 2024. Il risultato? Poche decine di euro in più al mese.

Quindi anche se il taglio del cuneo fiscale sul lavoro è stato presentato come un grande successo dal governo, con la manovra 2024 in realtà cambierà poco. Ecco perché.

Importo aumenti in busta paga nel 2024

La somma percepita mensilmente in busta paga dai lavoratori dipendenti aumenterà da gennaio 2024, per effetto delle novità introdotte dalla finanziaria. Il motivo è la revisione delle aliquote Irpef che la manovra 2024 porta dal 25 al 23% per molti lavoratori. Tuttavia secondo il segretario della UIL Paolo Bombardieri, questo porterà un incremento da 6 fino a 20 euro al mese.

Non ci sono invece novità sostanziali per gli sgravi contributivi, visto che il governo ha solo confermato quelli già esistenti per i lavoratori. Quindi l’entusiasmo per l’aumento stipendi in realtà non è giustificato. Almeno fino ad oggi.

Aumento stipendi 2024, più alto solo per pochi

La differenza fra la busta paga di dicembre e quella di gennaio sarà quindi di pochi euro. Nulla a che vedere con le centinaia di euro ipotizzate inizialmente dall’esecutivo per rendere più pesanti le buste paghe dei lavoratori e aiutare così le famiglie contro il caro vita. Nonostante i circa 10 miliardi di euro (sui 23 totali) utilizzati per abbassare il costo del lavoro.

Potranno ottenere aumenti di stipendio più significativi invece le mamme che lavorano. Questo grazie alla decontribuzione per lavoratrici madri 2024 che però spetta solo con determinati requisiti. In questo caso l’ammontare dello stipendio netto può crescere anche di circa 100 euro mensili. Ma ovviamente si tratta di una misura destinata solo ad una piccola parte dei lavoratori. Gli altri si dovranno accontentare di qualche decina di euro in più ogni mese.

Legge di bilancio e aumento stipendi 2024

Riassumendo, la manovra 2024 aumenta gli stipendi di pochissimo. 20 euro al mese non possono di certo cambiare le condizioni economiche di una famiglia. Ma almeno le mamme lavoratrici percepiranno un aumento più significativo in busta paga.

In generale l’aumento stipendi non è una misura da buttare, ma anzi va nella direzione giusta visto che i lavoratori hanno bisogno di uno stipendio netto più alto per fronteggiare l’inflazione dei prezzi. Tuttavia per ora l’incremento è troppo basso e non riempie di certo le tasche degli italiani che faticano ad arrivare a fine mese. Per questo il sindacato UIL ha fatto capire che gli aumenti decisi nella legge di bilancio sono una miseria e che serve fare di più. Il governo però ha ancora tempo visto che il testo della manovra si può ancora modificare prima dell’approvazione finale in parlamento entro fine anno.

