Superbonus condomini 2024 proroga fino a giugno con un emendamento di FI al decreto anticipi. Chi ha diritto ancora al bonus 110% per completare i lavori.

La proroga superbonus 110 condomini sembrava impossibile fino a pochi giorni fa, invece ora un emendamento di Forza Italia lo prevede. Quindi il bonus 110 per cento resta, ma solo per pochi, secondo quanto previsto dalla nuova proposta di legge.

Ecco allora per chi verrà prorogato il bonus 110% sulla casa e quali sono scadenze e limiti da rispettare, secondo le ultime news.

Proroga superbonus 110 condomini per quali lavori

Il rinnovo del Superbonus per i condomini spetta solo per i lavori completati almeno al 60% rispetto al totale. E’ quanto prevede l’emendamento di FI (partito che sostiene il governo Meloni) sul decreto anticipi. Si tratta di un DL che verrà approvato nei prossimi giorni, collegato alla nuova manovra, che include una serie di misure urgenti, come il conguaglio pensioni a dicembre 2024 e interventi sugli incentivi statali.

Quindi anche se nella bozza legge di bilancio il bonus 110 non è previsto, in realtà potrebbe rimanere per chi ha già iniziato i lavori di ristrutturazione nei condomini e rispetta la percentuale minima di avanzamento dei lavori.

Quanto dura la proroga superbonus 110 condomini?

L’emendamento inserito al DL anticipi 2023 prevede il rinnovo del bonus 110 per condomini fino al 30 giugno 2024. Di conseguenza chi sta effettuando lavori di ristrutturazione della casa potrà continuare a beneficare dell’agevolazione introdotta qualche anno fa dal governo Conte.

Tuttavia i lavori dovranno essere ultimati entro i primi 6 mesi del 2024, salvo nuove proroghe decise eventualmente solo più avanti. Una novità importante visto che molti lavori si erano bloccati a causa dell’incertezza sul futuro di questa agevolazione. Con ogni probabilità ora, in caso di approvazione della proposta, buona parte dei cantieri del superbonus si sbloccheranno.

Proroga bonus 110% 2024 per singole abitazioni

In base all’emendamento questa proroga oltre che per i lavori nei condomini vale anche per quelli nelle singole abitazioni. Quindi pure chi sta svolgendo lavori in una casa unifamiliare può continuare a ricevere l’ecobonus 110, ma solo se i lavori sono stati ultimati almeno al 60 per cento entro fine anno.

La scadenza è la stessa prevista per i condomini: 30 giugno 2024, salvo eventuali nuove modifiche rispetto a quanto previsto alla proposta sul dl anticipi.

Ultime news oggi proroga superbonus 110 condomini

Per avere la certezza di requisiti e scadenze di questa misura bisogna attendere la l’approvazione finale del decreto anticipi. Tuttavia essendo questo emendamento proposto da uno dei partiti che fa parte della maggioranza di governo, molto probabilmente verrà approvato. Bisogna però trovare il modo di non aumentare troppo la spesa, visto che i soldi nel bilancio pubblico sono pochi.

Insomma, nonostante la cancellazione annunciata dal governo Meloni, la proroga superbonus 110 condomini almeno in parte ci sarà. Questo per consentire a chi ha già iniziato i lavori di ristrutturazione di palazzi o singole abitazioni, di portarli a termine.

