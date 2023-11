Pagamenti pensioni dicembre 2023 tredicesima e aumenti. Date poste e banca e quanto aumenta l’importo della pensione nel cedolino. Esempi.

L’importo delle pensioni dicembre 2023 è più alto per due motivi: nell’assegno Inps oltre alla mensilità ci sono anche la 13esima e il conguaglio. Quindi per molti pensionati le feste saranno più ricche, ma gli importi non sono uguali per tutti.

Ecco allora quando pagano il maxi assegno della pensione di dicembre 2023 e quali sono gli aumenti.

Pagamento pensioni dicembre 2023 date

L’accredito della pensione di dicembre arriva il primo del mese, vale a dire venerdì 1 dicembre alla posta e in banca. Quindi se avete un conto corrente bancario o postale l’Inps vi invierà il bonifico in questa data (che potrà essere visualizzato subito o il giorno lavorativo seguente).

Le cose sono diverse se ritiri la pensione in contanti negli uffici di Poste italiane. In questo caso infatti i pagamenti vengono effettuati agli sportelli seguendo un ordine alfabetico giornaliero che suddivide i pensionati in base alla prima lettera del cognome. Presumibilmente dal 1 al 7 dicembre 2023, in attesa di conferma ufficiale. Fatta questa premessa vediamo ora quanto si prende di pensione a dicembre.

Pensioni dicembre quanto si prende di 13esima

La tredicesima è una mensilità in più pagata a dicembre ai pensionati. Corrisponde a un dodicesimo di tutti gli importi pagati durante l’anno dall’Inps. Quindi per fare un esempio se il tuo assegno pensionistico mensile è pari a 1.000 euro e sei in pensione da almeno 1 anno, con la tredicesima mensilità riceverai ulteriori 1.000 euro (in totale 2.000 €).

In altre parole il cedolino di dicembre 2023 contiene due mensilità: la dodicesima e la tredicesima. Di conseguenza l’importo percepito sarà doppio rispetto a quello ricevuto ogni mese dai pensionati. E non finisce qui perché ad aumentare ulteriormente l’importo ci sarà anche il conguaglio, di seguito spiegato in modo semplice.

Conguaglio pensioni dicembre 2023 importo

A partire dal mese di dicembre scatta un ulteriore aumento sulla pensione, il cosiddetto conguaglio Inps. Si tratta di un incremento legato all’inflazione per il 2023, che viene assegnato con un tasso stimato ma che a fine anno viene ricalcolato. Per quest’anno l’incremento è pari allo 0,8%, inizialmente è stato assegnato un tasso del 7,3%, ma l’inflazione annua è stata di 8,1%.

Deve quindi essere erogata questa differenza al pensionato. L’assegnazione di questo importo è stato anticipato a dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2024 senza la quale sarebbe scattato da gennaio.

Esempio calcolo conguaglio pensioni dicembre 2023

Per chiarire meglio il concetto facciamo un breve esempio anche in questo caso. Se per una pensione di 1.000 euro, con l’aumento del 7,3% l’importo era salito a 1.073 euro (1.000+1.000/100*7,3) ora salirà di un ulteriore 0,8% arrivando a 1.081 euro mensili. Tale incremento deve essere pagato per 13 mensilità. Quindi nel nostro esempio in totale ammonta a 104 euro (8*13).

Riassumendo, le pensioni dicembre 2023 sono più alte perché nel cedolino ci sono anche tredicesime e conguagli Inps. L’importo sarà quindi poco più che raddoppiato in base agli esempi di calcolo che abbiamo visto.

