Raffica di scioperi a dicembre 2023. Dagli aerei ai treni fino al trasporto pubblico, ecco giorni e orari degli scioperi durante le feste fino a fine anno.

Il calendario dello sciopero aerei e trasporti dicembre 2023 è pieno di date da cerchiare in rosso, per gli italiani che si spostano con i mezzi. Magari per rientrare a casa per le festività oppure per concedersi una breve vacanza. Bisogna quindi fare i conti con lo stop ai lavori soprattutto per i mezzi pubblici, come già successo per gli scioperi di novembre ci saranno ritardi o cancellazioni.

Ecco nel dettaglio tutti i prossimi scioperi programmati nel mese di dicembre per il settore dei trasporti.

Sciopero aerei e trasporti dicembre 2023 calendario

Iniziamo con lo sciopero dei voli durante il mese di dicembre, quando arrivano le festività natalizie e di fine anno. Al momento nei principali aeroporti italiani è previsto uno stop alle attività poco dopo la metà del mese. In particolare il 17 dicembre è stato proclamato lo stop ai lavori da parte del personale Soc. Enav di Brindisi per 4 ore, dalle 13:00 fino alle 17:00.

Fino ad oggi invece non sono previste manifestazioni da parte delle compagnie aeree low cost. Quindi per ora non ci sono scioperi Ryanair, WizzAir o Easyjet in programma a dicembre 2023. Di conseguenza non ci sono rischi per chi deve prendere i voli nei giorni festivi, inclusi Natale e capodanno. Tuttavia come sempre accade in questi casi nei prossimi giorni potrebbero essere proclamati alcune giornate di stop ai lavori. Per conoscere quali saranno tornate spesso su questo articolo in aggiornamento.

Sciopero autobus dicembre 2023 quando e dove

Più numerose invece le manifestazioni da parte dei lavoratori nei mezzi pubblici. In particolare gli autobus, atm, tram e metropolitane a livello locale, regionale o nazionale. Ecco il calendario aggiornato degli scioperi del trasporto pubblico a dicembre 2023:

7 dicembre, astensione dal lavoro a livello locale da parte del personale Soc. Arriva di Udine per 4 ore dalle 17:15 alle 21:15. Nella stessa giornata ma con orari differenti (dalle 5:00 alle 6:00 e dalle 9:00 alle 12:00 sciopera il personale della Soc. Atv di Verona.

astensione dal lavoro a livello locale da parte del personale Soc. Arriva di Udine per 4 ore dalle 17:15 alle 21:15. Nella stessa giornata ma con orari differenti (dalle 5:00 alle 6:00 e dalle 9:00 alle 12:00 sciopera il personale della Soc. Atv di Verona. 11 dicembre, indetto uno sciopero di 4 ore (dalle 18:00 alle 22:00) del personale Soc. Tua della regione Abruzzo.

indetto uno sciopero di 4 ore (dalle 18:00 alle 22:00) del personale Soc. Tua della regione Abruzzo. 13 dicembre, astensione dal lavoro per l’intera giornata e con varie modalità del personale soc. Star Mobility di Lodi. Incrocia le braccia per 24 ore anche il personale della Soc. Amaco di Cosenza.

Giorni e orari scioperi treni dicembre 2023

Nel settore ferroviario, uno degli scioperi programmati potrebbe influire sul ponte dell’8 dicembre, specialmente per chi si sposta dal giorno precedente. Infatti è previsto un’astensione dal lavoro il 7 dicembre, a livello regionale, del personale Soc. RFI Doit Emilia Romagna per una durata di 8 ore, dalle 9:01 alle 16:59. Ad oggi invece non risultano ancora scioperi di Trenitalia o Italo nell’ultimo mese dell’anno.

Riassumendo lo sciopero aerei e trasporti dicembre 2023 in Italia riguarda alcuni scali aeroportuali durante la seconda metà del mese. Mentre gli scioperi di bus e atm sono più generalizzati e si svolgono in varie date e in diverse città o regioni italiane. Anche se al momento non si segnalano scioperi a Milano, Torino, Bologna, Roma, e Napoli. Tuttavia in alcune giornate ci sono anche delle cancellazioni per quanto riguarda il traffico ferroviario. Questo il quadro delle agitazioni durante le festività, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul sito del Mit possiamo già dirvi che evitando alcune date, le vostre festività natalizie e di fine anno non saranno condizionate dagli scioperi.