Sciopero treni, aerei e trasporto pubblico novembre 2023. Calendario dei prossimi scioperi in Italia: quando ci sono, dove e quanto durano.

Lo sciopero mezzi di trasporto pubblico non risparmia neppure il mese di novembre 2023. Dai treni ai pullman locali e regionali, fino ai voli negli aeroporti, sono previste numerose agitazioni dei lavoratori. Quindi chi si aspettava una pausa dopo gli scioperi di ottobre rimarrà deluso visto che molte corse sono a rischio.

Ecco tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario per gli spostamenti a novembre 2023, visto che c’è lo sciopero mezzi.

Sciopero treni novembre 2023 date Italo e Trenitalia

Partiamo dalle agitazioni previste nel settore ferroviario, a novembre sono già stati programmati alcuni scioperi che potrebbero creare disagi negli spostamenti. In particolare per chi prende i treni Italo, ma non solo. Insomma ci sono scioperi sia a livello regionale che nazionale, ecco quando:

6 novembre: sciopero regionale di 8 ore (dalle 9:01 alle 16:59) del personale soc. Mercitalia Rail IML di Milano smistamento

sciopero regionale di 8 ore (dalle 9:01 alle 16:59) del personale soc. Mercitalia Rail IML di Milano smistamento 10 novembre: agitazione per l’intero turno di lavoro giornaliero e a livello nazionale da parte del personale aziende settore appalti ferroviari del gruppo FSI.

agitazione per l’intero turno di lavoro giornaliero e a livello nazionale da parte del personale aziende settore appalti ferroviari del gruppo FSI. 11 novembre: stop al lavoro da parte del personale di Italo a livello nazionale per 8 ore, a partire dalle 9:01 fino alle 16:59.

Al momento invece non sono ancora previsti scioperi da parte del personale di Trenitalia.

Sciopero aerei novembre 2023

Anche gli spostamenti negli aeroporti italiani potrebbero subire ritardi o cancellazioni dei voli a novembre. In particolare con la compagnia aerea Easyjet che ha già programmato una manifestazione, ma non solo. Di seguito gli scioperi in programma per gli arei:

6 novembre: stop al lavoro a livello regionale per 4 ore (dalle 10:00 alle 14:00) del personale della soc. Triveneto sicurezza operante negli aeroporti di Venezia e Treviso . Nella stessa giornata, dalle ore 10:30 fino alle 14:30, sciopera anche il personale appalti Soc Ctf e Rekeep che operano presso l’ aeroporto di Firenze .

stop al lavoro a livello regionale per 4 ore (dalle 10:00 alle 14:00) del personale della soc. Triveneto sicurezza operante negli . Nella stessa giornata, dalle ore 10:30 fino alle 14:30, sciopera anche il personale appalti Soc Ctf e Rekeep che operano presso l’ . 24 novembre: giornata di sciopero proclamata a livello nazionale dai lavoratori imprese servizi aeroportuali di Handling.

Fino ad oggi invece non sono stati programmati scioperi Ryanair o WizzAir vale a dire le compagnie aeree low cost. Ma come sempre accade in questi casi nelle prossime settimane potrebbero essere proclamati nuove agitazioni, di cui trovate aggiornamenti quotidiani in questa pagina.

Sciopero mezzi pubblici novembre 2023

Non solo treni e aerei, ma anche autobus di linea, mezzi e metropolitane partecipano agli scioperi programmati nelle prossime settimane. Ecco quando, dove e chi sciopera a novembre:

6 novembre (per l’intera giornata) : astensione dal lavoro del personale della soc. Autoguidovie regione Lombardia con interessamento dell’area di Bologna per l’intera giornata. Di 24 ore anche lo sciopero del personale Soc. Sgm di Lecce e di quello della soc. Sasa di Bolzano.

: astensione dal lavoro del personale della soc. Autoguidovie regione Lombardia con interessamento dell’area di Bologna per l’intera giornata. Di 24 ore anche lo sciopero del personale Soc. Sgm di Lecce e di quello della soc. Sasa di Bolzano. 6 novembre (di 8 o 4 ore) : Dura 8 ore (dalle 14:30 alle 22:30) lo stop ai lavori della soc. Autolinee toscane operante nella provincia di Pisa. 4 ore di agitazione infine per il personale Soc. Amt di Genova.

: Dura 8 ore (dalle 14:30 alle 22:30) lo stop ai lavori della soc. Autolinee toscane operante nella provincia di Pisa. 4 ore di agitazione infine per il personale Soc. Amt di Genova. 12 novembre: momentaneo stop al lavoro per 4 ore a livello locale e con varie modalità da parte del personale della soc. Gtt di Torino.

Queste le date perviste a novembre 2023 per lo sciopero mezzi, treni e aerei in tutta Italia proclamati sul sito del Mit. In breve le giornate con più scioperi dei trasporti finora si concentrano il 6 novembre, dove sono tutti coinvolti dai voli ai bus locali, ma anche in date successive, come ad esempio lo sciopero 11 e 12 novembre 2023. Nelle prossime giornate troverete qui ulteriori e più approfondite informazioni sui disagi causati dalle manifestazioni dei lavoratori del settore dei trasporti in Italia. Ma per ora il calendario sciopero mezzi novembre 2023 è quello che abbiamo visto.

