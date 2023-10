Meteo novembre 2023, come sarà il clima in Italia secondo le previsioni. Tendenze aggiornate, temperature da nord a sud e quando arrivano pioggia e freddo.

Le prime previsioni meteo novembre 2023 indicano l’arrivo di aria più fredda, piogge in diverse giornate del mese e temperature più vicine alla media del periodo in Italia. Il meteo di ottobre 2023 finora è stato più estivo che autunnale, ma a novembre le cose dovrebbero cambiare. Di conseguenza il prossimo mese potrebbe essere quello che collega davvero l’autunno all’inverno. Ma attenzione perché non si possono escludere anche giornate con un clima anomalo.

Ecco allora come sarà il meteo a novembre 2023 e quando inizierà il freddo secondo le previsioni del tempo attualmente disponibili. In altre parole in base alle tendenze stagionali di medio-lungo periodo, che vi ricordiamo essere delle semplici indicazioni su come saranno le temperature e non una previsione affidabile al 100%. Come sempre per individuare piogge, grandinate o giornate di sole, le previsioni hanno bisogno di aggiornamenti quotidiani, più precise e affidabili. Detto questo ecco cosa aspettarsi dal meteo di novembre.

Previsioni meteo ponte primo novembre 2023

La festività di ognissanti, in calendario il 1° novembre quest’anno capita di mercoledì, quindi molti italiani potrebbero pensare di creare un ponte prendendo alcune giornate di ferie dal lavoro. O semplicemente godersi questo girono festivo. In entrambi i casi le tendenze meteo indicano un clima gradevole, che potrebbe ancora risentire della lunga ondata di caldo anomalo di ottobre.

In generale il tempo dovrebbe essere soleggiato al sud e con qualche rischio di instabilità in più al Nord. Quindi ad esempio le previsioni del tempo Milano per il 1° novembre dovrebbero essere nuvole, con moderate probabilità di pioggia. Nel meridione invece si prevede sole, ma temperature comunque più basse, anche perché le giornate si accorciano.

Vedi anche: Ora solare 2023 quando cambia l’orario

Previsioni meteo novembre 2023 fino a metà mese

Nei giorni successivi alla festa di Ognissanti, ovvero giovedì 2 e venerdì 3 novembre, sono possibili rovesci con temperature in discesa. Soprattutto la notte quando l’escursione termica si farà sentire in modo più sensibile. Di conseguenza non dimenticate mai cappotti e giubbotti. Un discorso simile riguarda il fine settimana del 4 e 5 novembre, soprattutto in regioni come il Piemonte e la Lombardia. Anche se il maltempo non dovrebbe essere molto incisivo, lasciando probabilmente spazio a semplici cieli velati.

In tutte le altre giornate fino alla metà del mese, ovvero dal 6 al 15 novembre aumenteranno invece in modo significativo le possibilità di piogge. In particolare il Centro meteo italiano indica la probabilità che i giorni di pioggia siano compresi fra 8 e 15 durante questo mese. Quindi molti di più rispetto a settembre o ottobre, e parecchi potrebbero verificarsi proprio in questi 10 giorni. Insomma, l’ombrello potrebbe servire eccome. Di conseguenza sappiamo quando arriverà il freddo in Italia, almeno indicativamente: prima della metà di novembre.

Previsioni meteo novembre 2023, come sarà fine mese?

Al momento è ancora presto per sapere con esattezza il meteo giorno per giorno, visto che la seconda metà del mese di novembre (dal 16 al 30) è ancora lontana. Tuttavia qualche indicazione esiste già. Le temperature faranno registrare una diminuzione dal 16 novembre in poi, anche nel centro Italia, ad esempio le previsioni meteo di Roma indicano temperature intorno ai 15-18 gradi di giorno, più basse di notte.

Ma durante il fine settimana dal 24 al 26 novembre il meteo potrebbe essere sereno, anche se questa indicazione necessita di conferme nelle prossime settimane. Quindi, almeno per adesso si può sperare in un clima favorevole per andare in giro per negozi durante gli sconti del Black Friday in calendario proprio in questo periodo.

Queste per ora le tendenze sulle previsioni meteo novembre 2023. Come visto freddo e pioggia cominceranno prima della metà del mese, salvo cambiamenti. Nei prossimi giorni avremo indicazioni più precise sulle temperature di novembre anche dall’aeronautica militare italiana, quindi per ulteriori conferme vi invitiamo a tornare su questa pagina in aggiornamento.