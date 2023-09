Meteo ottobre 2023, farà ancora caldo e quando arrivano pioggia e freddo? Ecco cosa dicono le previsioni del tempo: tendenza temperature in tutta Italia.

Previsioni del tempo ottobre 2023 sarà ancora un mese caldo oppure il freddo autunnale si farà sentire con temperature più basse? Probabilmente ci saranno entrambi i fenomeni stando alle tendenze sulle previsioni meteo di ottobre. Quindi da un lato proseguirà il caldo anomalo, come già accaduto per il meteo di settembre 2023, ma dall’altro avremo giornate decisamente più fredde.

Vediamo allora che tempo ci sarà in Italia nelle prossime settimane, partendo da inizio ottobre, arrivando fino alla fine del mese. Ricordiamo come sempre che le previsioni meteo di lungo periodo si basano solo su tendenze analizzate dagli esperti e che quindi necessitano di continui aggiornamenti. In altre parole ci danno un’indicazione di quelle che saranno clima e temperature in futuro, ma ogni giorni hanno bisogno di conferme. Fatta questa premessa ecco come sarà il meteo a ottobre 2023 da nord a sud Italia, in base alle informazioni attualmente disponibili.

Previsioni del tempo ottobre: dal 1° fino a metà mese

Secondo le previsioni stagionali nei primi giorni di ottobre il caldo potrebbe essere ancora protagonista. In particolare il meteo domenica 1° ottobre 2023 indica sole o cielo parzialmente coperto, con temperature superiori ai 20 gradi, in alcuni casi anche ai 25°. Questo per la persistenza dell’anticiclone africano in Italia.

Nella settima seguente, ovvero dal 2 all’8 ottobre tale tendenza potrebbe proseguire, con conseguente temperature anomale. In città, le previsioni del tempo ottobre a Roma indicano spesso giornate soleggiate e calde, e sulle isole (Sardegna e Sicilia) dove i valori termici potrebbero essere 5-6 gradi sopra la norma.

E come sarà il tempo dal 9 al 15 ottobre 2023? Durante questa settimana sono più probabili secondo le tendenze, un’alternanza fra giornate soleggiate e brusche discese di temperature, con eventuali fenomeni temporaleschi. Quindi godetevi il sole finché c’è, per viaggiare, fare passeggiate e non solo.

Meteo dal 16 ottobre fino ad halloween, come sarà

Nella seconda metà del mese di ottobre il clima in Italia potrebbe decisamente cambiare. Secondo le primissime indicazioni fornite dagli esperti meteorologi saranno più probabili giornate grigie tipicamente autunnali. In altre parole fra il 16 e il 22 ottobre ci sono più probabilità di precipitazioni e acquazzoni, specie per quanto riguarda il meteo Milano e in generale città e regioni del nord Italia.

Qualcosa di simile potrebbe accadere anche nei 7 giorni seguenti, quelli compresi fra il 23 e il 30 ottobre 2023. Anche in questo caso potremo avere belle giornate di sole fuori stagione, ma anche e soprattutto piogge e nuvolosità diffusa in tutta Italia, inclusi quei territori come Campania, Puglia o Sicilia, solitamente sempre soleggiati. Il consiglio quindi è di tenere sempre a portata di mano l’ombrello visto che i temporali potrebbero sorprenderci da un momento all’altro.

E come sono le previsioni meteo per halloween 2023? Visto che si tratta del 31 ottobre al momento è ancora presto per dare un’indicazione precisa, ma il rischio di tempo instabile è elevato.

Previsioni meteo ottobre 2023 il sole fino a quando c’è

Ottobre è il mese che segna effettivamente il passaggio da una stagione all’altra. Perché se è vero che il calendario indica il 21 settembre come data di inizio dell’autunno è altrettanto vero che, in base alle tendenze meteo degli ultimi anni, i primi freddi reali arrivano da ottobre in poi in tutta la penisola. E anzi in buona parte delle giornate si verifica ancora un caldo quasi estivo, specie al sud e sulle isole.

Ma come abbiamo visto dalle tendenze sulle previsioni del tempo ottobre 2023, il bel tempo potrebbe durare fino a metà mese. Poi dal 16 in poi, ci saranno giornate più fredde e piovose, al nord specialmente dove gli abbassamenti delle temperature sono più probabili e repentini.

In breve, le previsioni stagionali di inizio autunno, ci danno un meteo ottobre 2023 sud Italia molto caldo e con temperature di parecchi gradi sopra la media, almeno fino a metà mese. Verso la fine di ottobre invece le tendenze meteo indicano l’arrivo del freddo, soprattutto per quanto riguarda il meteo del nord Italia, ma in generale in tutta la nostra penisola.

