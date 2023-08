Meteo, come sarà a settembre 2023. Ecco temperature, tendenze e che tempo farà da inizio a fine mese in tutta Italia, regione per regione.

Le previsioni meteo settembre 2023 ci dicono come sarà il clima in Italia, ovvero se il mese in cui finisce l’estate sarà ancora caldo oppure se anticiperà l’autunno. In tal senso le previsioni di agosto hanno già mostrato una certa instabilità da nord a sud, mantenendo tuttavia temperature piuttosto elevate in linea generale, che consentivano di godersi le vacanze estive.

Anche a settembre sarà così? Al momento non ci sono ancora certezze al riguardo. Tuttavia come sempre accade possiamo avere un’idea abbastanza chiara su che tempo farà grazie alle previsioni di lungo periodo degli esperti. Seguendo queste tendenze sapremo quali temperature ci saranno regione per regione. Ma come sempre poi questi modelli sono soggetti a variazione, che richiedono costanti aggiornamenti per essere precisi. Intanto però ecco come sarà il meteo a settembre 2023 da inizio a fine mese, da nord a sud Italia.

Previsioni meteo per i primi 15 giorni di settembre

Secondo gli esperti a inizio mese il meteo dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli, tipicamente estive. Di conseguenza dal 1 settembre e nel week end del 2-3 settembre salvo clamorose novità dovrebbe essere ancora possibile godersi un fine settimana al mare, in montagna o dovunque vogliate in presenza del sole.

Nella settimana seguente, dal 4 al 10 settembre, le previsioni meteo del centro europeo indicano che le temperature resteranno al di sopra della media stagionale di 1,5-2 gradi. Di conseguenza sarà possibile avere ancora un clima tipicamente estivo, con alcune giornate di caldo africano e torrido, alternate a periodi più freschi, magari con delle precipitazioni.

Tale tendenza dovrebbe andare avanti fino al 15 settembre, garantendo una prosecuzione dell’estate a tutti gli effetti. Il rovescio della medaglia di questo caldo anomalo sarà la possibilità di avere fenomeni temporaleschi intensi.

Vedi anche: Sciopero treni aeroporti mezzi settembre 2023

Meteo fino a fine settembre 2023 in Italia

Superata al metà del mese di settembre, quindi dal 16 settembre 2023 in poi sarà inevitabilmente più probabile un abbassamento delle temperature. Durante l’ultimo fine settimana dell’estate 2023, quello prima dell’inizio ufficiale dell’autunno (in calendario il 21 settembre) però non si può escludere la presenza del sole. Con ogni probabilità le temperature si attesteranno sopra i 20 gradi nelle località di mare, quindi i più temerari potrebbero provare un’ultima giornata in spiaggia, soprattutto al sud fra Puglia, Sicilia e Sardegna.

Mentre nelle città il caldo dovrebbe essere gradevole e anzi dovrebbe iniziare a fare decisamente più fresco anche in città come Milano, Bologna, Firenze o Roma. Poi da qui a fine settembre potrebbero arrivare masse d’aria completamente diverse, ovvero fredde e con possibili precipitazioni sparse. Dunque la pioggia e il maltempo potrebbero segnare la fine di settembre, secondo le tendenze meteo indicate dagli esperti.

Vedi anche: Prezzo benzina previsioni quanto costerà

Previsioni meteo settembre 2023 dalla Sicilia alla Lombardia

Abbiamo visto che tempo farà a settembre in tutta Italia, ma per avere una maggiore precisione è bene anche prendere in considerazione le diverse aree geografiche del nostro paese. Infatti spesso, come abbiamo avuto modo di notare fra nord, sud e perfino centro, in alcune giornate ci sono differenze notevoli.

Sulle due isole principali italiane, vale a dire Sicilia e Sardegna le previsioni meteo settembre 2023 sono all’insegna del sole. Questo non significa che non ci saranno precipitazioni o giornate più fredde, ma che generalmente l’estate potrebbe proseguire. Un discorso simile vale per il meteo in Puglia e Campania.

Mentre a Milano e in Lombardia, in Toscana, in Emilia Romagna, le previsioni indicano meno stabilità. Il caldo dovrebbe resistere in molte giornate, ma le temperature potranno scendere in modo repentino in altre, causando maltempo e un vero e proprio anticipo dell’autunno.

In sintesi, secondo le previsioni meteo settembre 2023 in Italia ci sarà bel tempo, spesso con caldo anomalo e temperature sopra la media stagionale. Tuttavia in diverse giornate potrebbe verificarsi un rapido cambiamento, con l’arrivo di correnti fredde e piogge, che anticipano l’inizio dell’autunno. Quindi l’instabilità sarà ancora presente nel nostro paese, specie al nord. A sud e sulle isole invece le temperature dovrebbero essere più stabili.

Vedi anche: