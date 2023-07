Quando finisce il caldo 2023 in Italia? Ecco le previsioni meteo di luglio, agosto e quanto dura l’ondata di caldo africano nelle città, secondo gli esperti.

Previsioni meteo, quando finisce il caldo 2023? Se lo chiedono gli italiani ora che l’afa è arrivata su tutto il nostro paese, dopo un periodo di tempo instabile. Ma adesso le ondate di caldo africano hanno portato a temperature stabilmente sopra i 30 gradi, con picchi vicino ai 40 nelle ore centrali della giornata. Specialmente al sud e sulle isole, ma soprattutto nelle grandi città dove non c’è la brezza marina a garantire una pausa dalle alte temperature.

Cerchiamo allora di capire quando terminerà il caldo torrido, momentaneamente o definitivamente durante l’estate 2023. Per farlo vediamo prima come sarà meteo da oggi fino a fine luglio e successivamente nel mese di agosto (quello in cui la maggior parte degli italiani si gode le ferie) in base alle indicazioni degli esperti. Ma come sempre vi ricordiamo che parliamo di previsioni, che specie nel lungo periodo non possono essere accurate e soggette a continue variazioni.

Detto questo, ecco come sarà il meteo durante le vacanze estive 2023, partendo dalle prossime settimane fino a fine agosto.

Come sarà il tempo a luglio 2023, temperature prossimi giorni

La prima decade di luglio ha riportato tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, dopo che nei giorni scorsi al nord c’erano state forti piogge e grandinate. Ma nei prossimi giorni l’ondata di caldo anomalo peggiorerà ancora. Infatti dal 10 al 16 luglio sarà una settimana rovente, con punte di temperature comprese fra 38 e 40 gradi, specie in Sardegna e Sicilia.

Di conseguenza le previsioni meteo Palermo per le prossime giornate sono all’insegna del caldo torrido. Il motivo di questa ondata di calore è legato all’arrivo dell’anticiclone africano ormai presente in tutta Italia. Per questo anche al centro e al Nord farà molto caldo, con temperature anche oltre i 35 gradi e giornate da bollino rosso in città come Milano, Roma e Firenze.

Nella settimana seguente dal 17 al 23 luglio 2023, il tempo resterà stabile e le temperature molto elevate, specie al sud. Tuttavia secondo le previsioni 3b meteo non si possono escludere brevi passaggi temporaleschi, quindi piogge moderate, soprattutto al settentrione, con temperature più contenute. Anche l’ultima settimana di luglio dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e dell’afa.

Come sarà il meteo di agosto 2023, previsioni

Detto di luglio veniamo ora alle previsioni di lungo termine, che riguardano il mese di agosto 2023. Secondo le prime previsioni, che al momento consistono solo in una tendenza stimata dagli esperti, anche agosto sarà piuttosto caldo in tutta Italia.

Secondo i primi modelli del sito ilmeteo.it durante i primi 10 giorni di agosto le ondate di calore saranno prolungate nel tempo. Quindi il sole sarà protagonista e renderà le giornate roventi al sud soprattutto. Nelle città da Firenze e Milano, passando per Bologna il rischio afa resterà concreto. Questa tendenza dovrebbe resistere fino al 20 agosto. Di conseguenza si preannuncia un Ferragosto caldo e soleggiato, secondo le tendenze meteo. Attenzione però perché a questo clima caldissimo potrebbe alternarsi qualche evento atmosferico estremo, vale a dire i classici temporali estivi.

Quindi aspettatevi anche qualche acquazzone nel mese di agosto, che potrebbe rinfrescare la calura delle città. Mentre di sicuro farebbe meno piacere ai villeggianti che si trovano nelle località di mare.

Riassumendo, quando finisce il caldo estate 2023

In breve, se andate al mare godetevi il caldo e il sole, alternandolo con qualche bagno rinfrescante. E intanto magari potreste ascoltare buona musica dagli stabilimenti balneari, come per esempio i classici tormentoni estate 2023, perché i mesi di luglio e agosto 2023 si preannunciano caldissimi. Anche se ci saranno delle pause dal bel tempo, ad oggi si può ipotizzare che il caldo 2023 finirà solo verso fine agosto o addirittura a settembre. Ma come sempre bisogna attendere le prossime settimane per comprendere meglio le evoluzioni meteo.

Intanto per ora non ci resta che augurare buone vacanze a tutti coloro che le faranno nelle prossime settimane. Per tutti gli altri pazienza e attenzione al caldo eccessivo sono le parole d’ordine, in attesa che torni un clima più fresco in tutta Italia.

