Scioperi voli, treni e mezzi pubblici ottobre 2023. Quando ci saranno i prossimi scioperi dei trasporti. Date e orari in Italia e in Europa.

Sciopero aerei e trasporti. Ottobre 2023 sarà un mese con diverse agitazioni dei lavoratori che operano nel settore del trasporto pubblico, in particolare durante il grande sciopero nazionale indetto per le giornate del 20 e 21 ottobre 2023, ma non solo.

Quindi come già successo con gli scioperi di settembre il rischio è quello di disagi per i passeggeri, con possibili ritardi o cancellazioni di treni o voli. Ecco dove e quando, secondo le informazioni fornite dal Ministero dei trasporti.

Sciopero aerei e trasporti ottobre 2023 date

Partiamo con le agitazioni che riguardano le compagnie aeree e gli aeroporti in Italia e non solo. L’apice dei possibili disagi per il traffico aereo italiano si raggiungerà con lo sciopero nazionale del 20 ottobre 2023. Questa manifestazione indetta per tutta la giornata (quindi dalle 0:01 fino alle 24:00) riguarda i settori pubblici e privati operanti nel trasporto aereo.

Ciò significa che in tutti gli scali aeroportuali presenti sul territorio nazionale potrebbero esserci disagi, ritardi o addirittura cancellazioni di voli. Tutto dipenderà dal grado di adesione dei lavoratori allo sciopero indetto dai sindacati CUB, SGB, SI-Cobas. Quindi, anche se al momento non ci sono indicazioni certe sugli scioperi Ryanair, EasyJet o WizzAir, la possibilità di un’astensione dal lavoro è concreta.

Ma non finisce qui. Infatti, in Francia il più grande sindacato dei controllori del traffico aereo (Sncta), ha programmato una serie di scioperi dal lavoro fino al 13 ottobre 2023. Di conseguenza chi torna da Parigi, Marsiglia o altri aeroporti francesi in Italia, potrebbe subire dei disagi o ritardi per questo.

Scioperi treni ottobre 2023 quando ci sono

Tornando alla manifestazione indetta in tutta Italia da parte delle sigle sindacali, bisogna considerare che riguarda pure il trasporto ferroviario. Di conseguenza i treni subiranno ritardi o cancellazioni. In questo caso però la fascia oraria dell’astensione dal lavoro comincia prima, in particolare dalle ore 21:00 del 19 ottobre e dura fino alla stessa ora del giorno seguente, ovvero le 21:00 di venerdì 20 ottobre.

Quindi gli scioperi di Trenitalia, Italo, Trenord o altre compagnie private, ci saranno a cavallo fra il 19 e il 20 ottobre 2023. Se state quindi progettando di spostarvi durante queste giornate, magari per godervi un week end fuori o per lavoro, il consiglio è quello di evitare queste giornate. Per il resto al momento il calendario è libero da altre agitazioni, quindi avete ampia scelta senza correre il rischio di incappare in ritardi o cancellazioni delle corse.

Sciopero mezzi pubblici ottobre 2023

Infine, per quanto riguarda le città e i piccoli centri urbani, anche il TPL (trasporto pubblico locale) sarà in sciopero per 24 ore il 20 ottobre 2023, ma con varie modalità. Ciò significa che scioperi dei mezzi ci saranno a Milano, Roma, Firenze, ma anche nelle località più piccole e riguarderanno: atm, bus, metro e pullman, dal trasporto urbano fino a quello regionale.

Inoltre, come riporta il sito ufficiale del Mit anche il trasporto marittimo sulle isole maggiori verrà interrotto il 20 ottobre. E per chi invece si vuole mettere in viaggio in macchina? Qui i disagi sono di 2 tipi: il primo è lo sciopero previsto dal personale che lavoro nelle autostrade dalle 22:00 del 19 ottobre fino alla stessa ora del giorno dopo. Il secondo riguarda invece il prezzo della benzina che continua ad aumentare.

Questo in sintesi il calendario sciopero aerei e trasporti di ottobre 2023. Come visto ci sono diverse manifestazioni che mettono a rischio gli spostamenti degli italiani, in uscita verso l’estero, ma anche in entrata, visto che ad esempio in paesi come la Francia è in corso uno sciopero dei voli prolungato.

Tuttavia per ora si limitano alle giornate fra il 19 e 20 ottobre 2023, quindi scegliendo altre date del mese non dovreste avere problemi. Ma vi consigliamo di tornare su questo articolo in aggiornamento, perché quasi certamente nelle prossime settimane ci saranno novità sullo sciopero aerei e trasporti di ottobre.