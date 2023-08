Sciopero Trenord, Trenitalia, aerei, autobus e atm settembre 2023. Elenco prossimi scioperi in Italia, quando ci saranno, date e orari.

Sciopero treni, aeroporti e mezzi settembre 2023. Dopo gli scioperi di agosto 2023 tutto sommato contenuti, nel mese di settembre le agitazioni aumentano notevolmente e riguardano principalmente i treni, i voli e il trasporto pubblico.

Entriamo allora subito nel dettaglio: ecco date, orari e località dove si terranno i prossimi scioperi in tutta Italia, da nord a sud.

Sciopero treni settembre 2023, dove e quando

Partiamo dal trasporto ferroviario, dove Trenord e Trenitalia hanno già annunciato varie manifestazioni. Si tratta prevalentemente di sciopero treni regionali o locali, nello specifico:

6 settembre , sciopero del personale della soc. Trendord su base regionale e per 23 ore. Inizia alle ore 3:00 di mercoledì sei settembre e finisce alle 2:00 del giorno dopo.

, sciopero del personale della soc. Trendord su base regionale e per 23 ore. Inizia alle ore 3:00 di mercoledì sei settembre e finisce alle 2:00 del giorno dopo. 7 settembre , manifestazione del personale appalti ferroviari della soc. Coopservice lotto Trenitalia della regione Liguria. Lo sciopero riguarda la seconda metà di ogni turno.

, manifestazione del personale appalti ferroviari della soc. Coopservice lotto Trenitalia della regione Liguria. Lo sciopero riguarda la seconda metà di ogni turno. 28 settembre, agitazione a livello territoriale da parte del personale soc. Trenitalia appartenente all’impianto direzione tecnica Omc di Foggia. La durata è di 24 ore, ovvero dalle 22:00 del 28 settembre, alle ore 21:59 del giorno successivo.

agitazione a livello territoriale da parte del personale soc. Trenitalia appartenente all’impianto direzione tecnica Omc di Foggia. La durata è di 24 ore, ovvero dalle 22:00 del 28 settembre, alle ore 21:59 del giorno successivo. 29 settembre, incrociano le braccia per 8 ore (dalle 9:01 fino alle 17:00) i lavoratori di Trenitalia ex compartimento di Reggio Calabria. Si tratta quindi di uno sciopero regionale.

Sciopero aerei settembre 2023

Anche gli aeroporti e dunque i voli in Italia potrebbero risentire degli scioperi programmati a settembre 2023. Di seguito quando potrebbero esserci ritardi o disagi per i passeggeri e in quali scali aeroportuali:

6-7 settembre, stop al lavoro da parte del personale navigante tecnico della soc. Poste air Cargo, a livello nazionale e per 24 ore, dalle 22:00 del settembre, fino alle 21:59 del 7 settembre.

stop al lavoro da parte del personale navigante tecnico della soc. Poste air Cargo, a livello nazionale e per 24 ore, dalle 22:00 del settembre, fino alle 21:59 del 7 settembre. 8 settembre (intera giornata) si tratta di una data ricca di scioperi. Quelli per 24 ore riguardano il personale aeroportuale della soc. Sogaer di Cagliari Elmas, i lavoratori del comparto aereo di aeroporti a livello nazionale e i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali. Partecipano allo sciopero anche il personale Soc. Alha aeroporto di Milano Malpensa e quello di poste air Cargo.

si tratta di una data ricca di scioperi. Quelli per 24 ore riguardano il personale aeroportuale della soc. Sogaer di Cagliari Elmas, i lavoratori del comparto aereo di aeroporti a livello nazionale e i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali. Partecipano allo sciopero anche il personale Soc. Alha aeroporto di Milano Malpensa e quello di poste air Cargo. 8 settembre (per 4 ore), manifestazione di protesta a livello locale del personale soc. Gh Verona nell’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, dalle 13:00 alle 17:00. Agitazione nazionale invece per il personale della soc. Gate gourmet Italia, dalle ore 11:00 alle 15:00.

manifestazione di protesta a livello locale del personale soc. Gh Verona nell’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, dalle 13:00 alle 17:00. Agitazione nazionale invece per il personale della soc. Gate gourmet Italia, dalle ore 11:00 alle 15:00. 16 settembre, sciopera il personale della Soc. Enav in tutta Italia per 8 ore, nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00.

Questi al momento le principali manifestazioni di settembre 2023 nel comparto aereo. Non sono invece ad oggi previsti scioperi Ryanair, EasyJet e WizzAir, vale a dire le principali compagnie low cost. Stesso discorso per gli altri vettori dei voli operanti in tutto il territorio italiano. Tuttavia come spesso accade in questi casi potrebbero essere proclamati durante le prossime settimane, quindi tornate spesso in questa pagina per le novità.

Date scioperi trasporto pubblico a settembre

Oltre a treni e aerei, anche i mezzi pubblici, come bus, atm e pullman sono soggetti a scioperi nel mese settembre, in diverse località italiane. Ecco dove e quando in base alle info tratte dal sito ufficiale del Mit:

15 settembre, per 4 ore sciopera il personale della Soc. Ataf di Foggia, settore Tpl, dalle 8:30 fino alle 12:30.

per 4 ore sciopera il personale della Soc. Ataf di Foggia, settore Tpl, dalle 8:30 fino alle 12:30. 18 settembre, incrociano le braccia per 24 ore e con varie modalità il personale della Soc. Gtt di Torino, i dipendenti delle aziende di trasporto locale regione Basilicata, quello dei trasporti di Brescia e il personale soc. Movibus di S.Vittore Olona (Milano). Inoltre si astengono dal lavoro per l’intera giornata a livello nazionale il personale addetto al traporto pubblico locale, a livello regionale il personale Soc. Autoguidovie regione Lombardia (con interessamento nell’area di Bologna), mentre per quello locale il personale gruppo arriva Italia nella sede di Brescia.

Quanti scioperi ci sono in Italia a settembre 2023?

Come abbiamo visto finora le agitazioni in programma sono numerose e aumentano di giorno in giorno. Quindi non è possibile dare un numero preciso, ma sono già più di 10. In particolare lo sciopero treni riguarda sia Trenitalia che Trenord, ovvero due dei principali vettori del comparto ferroviario. Ma poi ci sono disagi anche per gli spostamenti con aerei, bus, metro e via dicendo, come da elenco scioperi di settembre 2023.

Per chi invece stesse pensando di aggirare i possibili disagi causati dallo sciopero dei mezzi utilizzando la propria macchina, sappia che in questo caso il problema è rappresentato dall’aumento del prezzo della benzina. Quindi potreste avere meno problemi a raggiungere la vostra destinazione, ma il costo dello spostamento rischia di essere molto alto, specie per i viaggi lunghi e che comprendono anche il pagamento dei pedaggi autostradali.