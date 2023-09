Quando cambia l’orario, data ottobre 2023. Come spostare le lancette dell’orologio, quanto tempo in più si dorme e a che ora arriva il tramonto.

Ora solare 2023, nel mese di ottobre torna il tradizionale appuntamento con il cambio d’orario autunnale. Questo momento influirà inevitabilmente sulle giornate e la vita quotidiana degli italiani. Il motivo è che il tramonto arriverà prima rispetto a quanto succede adesso, quindi le ore di luce si riducono nel pomeriggio e si fa notte prima. Tuttavia il vantaggio è che l’alba verrà anticipata e quindi sarà giorno prima.

Ma andiamo con ordine e vediamo quando cambia l’orario 2023 in Italia, tornando all’ora solare, cosa cambia e come bisogna spostare l’orologio.

Quando torna l’ora solare nel 2023

Il passaggio dall’ora legale (attualmente in vigore) all’ora solare avverrà domenica 29 ottobre. Più nello specifico durante la notte fra sabato e domenica del week end 28-29 ottobre. Alle ore 3:00 di domenica notte le lancette dell’orologio saranno spostate indietro di un’ora, quindi si tornerà alle 2:00.

Questo significa che la giornata di domenica 29 ottobre durerà un’ora in più per effetto del passaggio dall’ora legale (scattato lo scorso 26 marzo) all’ora solare 2023. E le conseguenze saranno subito visibili, dalle giornate che si accorciano in poi. Approfondiamo tutti questi aspetti nel paragrafo seguente.

Cosa cambia dall’ora legale a ora solare 2023

Innanzi tutto nella notte del 29 ottobre 2023 si può dormire 60 minuti in più e questo per chi ha delle ore di sonno in arretrato è una buona notizia. L’altro aspetto da considerare è che in questo modo ci sarà un’ora in meno di sole durante il pomeriggio e di conseguenza si fa notte presto.

Quindi se ad esempio ora il tramonto ora avviene fra le 18:00 e le 19:00, dopo il cambio d’orario ci sarà fra le 17:00 e le 18:00. E la tendenza a fare notte prima sarà sempre più netta, fino al 13 dicembre, che è il giorno in cui tradizionalmente il calar del sole arriva più presto.

Quando non si cambierà più l’ora legale o solare?

L’ora solare resterà in vigore fino a marzo 2024, dopo di ché ci sarà un nuovo spostamento d’orario con il ritorno all’ora legale. In questo caso bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora in avanti. Nonostante il dibattito sull’opportunità di non cambiare più l’ora in Europa, al momento si andrà avanti così. Di conseguenza il meccanismo non cambia e non ci sono certezze su se e quando non si passerà più all’ora legale a marzo e a quella solare a ottobre.

Ora solare 2023 cosa fare per cambiare l’orario

Molto semplicemente se avete un orologio da polso o quello tipicamente appeso nelle pareti di casa, dovrete spostare le lancette manualmente (per questa volta un’ora indietro). Viceversa gli smartphone, i PC, le Smart Tv e tutti gli altri prodotti di tecnologia dovrebbero aggiornare l’orario automaticamente. Di conseguenza non dovrete fare nulla in tal caso.

Queste in sintesi date e novità sul ritorno dell’ora solare 2023. Nella notte del 29 ottobre si dovranno spostare le lancette un’ora indietro, in attesa del ritorno di marzo, quando invece si ripristinerà ancora una volta l’ora legale e in quel caso l’orologio si sposterà un’ora in avanti.

