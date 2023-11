Come sarà il meteo a dicembre 2023? Tendenze e previsioni del tempo durante le feste, fino a fine anno. Temperature e quando arriva la neve.

Le previsioni meteo dicembre 2023 in Italia mostrano l’arrivo di aria più fredda e di un clima non gelido, ma che mostra i primi assaggi di inverno. Quindi dopo che il meteo di novembre ha segnato finalmente l’arrivo dell’autunno, a dicembre arriva il freddo, ma non in modo continuativo. Almeno secondo le prime tendenze meteo fornite dal Centro Europeo.

Come ogni volta vi ricordiamo che queste indicazioni sono solo una proiezione delle possibili temperature di dicembre. Infatti queste tendenze nel medio-lungo periodo hanno bisogno di continue conferme da parte dei metereologici. Nonostante questo ci forniscono già un’idea di come sarà il meteo durante le festività, compresi Natale e fine anno da nord a sud Italia. Ecco allora cosa aspettarsi.

Previsioni meteo dicembre 2023 che tempo farà

Secondo le indicazioni degli esperti a inizio mese il meteo potrebbe essere ancora mite e con temperature di 2-3 gradi sopra la media stagionale. Questo però non significa che non ci saranno giornate particolarmente fredde e con fenomeni come piogge o addirittura nevicate, perlomeno in montagna.

Quindi dal 1 al 7 dicembre 2023 il meteo a Milano sarà freddo, ma non eccessivamente, con possibilità di pioggia. Mentre nel resto d’Italia il clima dovrebbe essere leggermente più mite, con sole o cieli parzialmente nuvolosi. Ad esempio le previsioni meteo di dicembre a Roma in questo periodo indicano temperature comprese fra 10 e 14 gradi.

Come sarà il tempo nel ponte dell’Immacolata?

Fra gli italiani c’è molta attesa per conoscere le previsioni meteo 8 dicembre e nei due giorni seguenti. Il motivo è presto detto: la festività dell’Immacolata concezione quest’anno capita di venerdì e quindi i giorni successivi (sabato 9 e domenica 10 dicembre) rappresentano un ponte per i lavoratori. In questo lungo week end quindi molti potrebbero spostarsi o godersi il meritato riposo.

In quest’ottica le previsioni del tempo per il fine settimana da venerdì 8 a domenica 10 dicembre sono abbastanza fredde. Ma al sud sarà meno probabile ci siano precipitazioni. Ad esempio il meteo Napoli di dicembre, durante queste giornate indica temperature di circa 14-15 gradi durante il giorno. Un clima tutto sommato gradevole. Più freddo invece al Nord, dove ci saranno almeno 4-5 gradi in meno.

Previsioni meteo Natale 2023 come sarà

Nel periodo successivo, quello che precede le festività natalizie, potrebbero verificarsi gran parte delle precipitazioni previste. Infatti secondo le tendenze meteo ci attendono circa 8-10 giorni di pioggia in tutto il mese. Quindi la vigilia di Natale o il 25 dicembre pioverà? Non è detto, infatti la variabilità la farà da padrone e sa da un lato farà più freddo, dall’altro possiamo aspettarci ancora giornate con temperature più alte.

E quando arriva la neve? Stando alle tendenze del centro meteo europeo nelle grandi città come Milano in tutto il mese sono attese massimo 2 giornate di neve. Più probabile invece che le precipitazioni nevose siano presenti sulle Alpi o sui rilievi più alti degli Appennini, ad esempio in Abruzzo. Secondo le previsioni meteo dicembre 2023 al sud invece non dovrebbe nevicare.

Previsioni meteo dicembre 2023 a fine anno

Come sarà il meteo a fine anno? E’ ancora presto per saperlo con precisione, dato che manca ancora molto e le previsioni di lungo periodo non sono del tutto affidabili. Quindi la notte del 31 dicembre 2023, ovvero quella di Capodanno, non sappiamo ancora che tempo farà. Ma con ogni probabilità sarà molto simile a quello di Natale, ovvero freddo ma non troppo, anche se le temperature scenderanno sotto i 10 gradi quasi certamente.

In sintesi, le previsioni meteo dicembre 2023 e Natale indicano l’arrivo di freddo e in qualche raro caso della neve. Tuttavia non mancheranno giornate più tiepide o addirittura calde con temperature sopra la media, specie nelle regioni del Sud come Campania e Sicilia. A Milano invece il clima si avvicinerà a quello tipico invernale.