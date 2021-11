25 canzoni di Natale per bambini da ascoltare

Ecco un elenco di canzoni di Natale per bambini, vecchie e nuove, da ascoltare in questa pagina. Sono canzoni con il testo in italiano, perfette per trascorrere i pomeriggi natalizi a cantare mentre si fa l’albero o si gioca. Oppure durante le feste di Natale, o ancora per vere e proprie serate karaoke in famiglia o a scuola. Tra le canzoni per bambini quelle natalizie sono tra le più famose, quindi non faticherete a riconoscerle e potrete cantarle insieme ai vostri piccoli. Non vi resta che procedere cliccando su play: buon ascolto e buon Natale!

Canzoni di Natale per bambini: playlist con 25 brani da ascoltare

Classici brani di Natale e canzoni nuove, tutte in italiano. Buon divertimento.

1) Bianco Natale

2) Jingle bells italiano

3) Tu scendi dalle stelle

4) Girotondo di Natale

5) Natale alle porte!

6) Oh Albero

7) Anche quest’anno è già Natale

8) Lascia che nevichi

9) Astro del ciel

10) A Natale puoi

11) Happy Christmas in italiano

12) Natale è festa

13) Questo Natale

14) Gli alberelli decorati

15) Pupazzo di neve

16) Le renne di Babbo Natale

17) Magi in mezzo agli agi

18) Adeste fideles in italiano

19) Il piccolo tamburino

20) Girotondo di Natale

21) E’ la notte di Natale

22) Gesù bambino nasce

23) Sta arrivando Natale

24) Auguri, auguri, auguri

25) Filastrocca di Natale

Canzoni per bambini di Natale

Sono canzoni allegre e facili da ricordare e cantare, queste canzoni di Natale per i bambini, piccoli e grandi, che abbiamo scelto per voi. Ci sono quelle più famose, i veri classici natalizi, ma anche brani più recenti adatti a scuola o a casa durante le feste, comprese quelle ormai mitiche dello Zecchino d’Oro. Insomma, se volete entrare nel clima natalizio con i vostri pargoli questa lista di canzoni fa al caso vostro. Buon divertimento!

Vedi anche: Musica classica di Natale

