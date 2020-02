Le canzoni sull’amicizia da ascoltare, cantare e dedicare a un amico o un amica. Perché non ci sono solo canzoni d’amore.

La canzone italiana può vantare migliaia di canzoni d’amore nel suo repertorio, ma esistono anche molte canzoni sull’amicizia. Un rapporto spesso più complesso e meno banale di quello che sembra, che non a caso ha ispirato tanti dei nostri cantautori più bravi. Canzoni non banali, così come non ‘è banale l’amicizia. Sono canzoni belle, alcune tristi, altre più allegre, ottime per pensare a un amico o un’amica lontani, oppure da dedicare ai nostri amici, o a noi stessi. Perché, come dice un celebre aforisma, “l’unico modo per avere un amico è essere un amico”. E quindi non aspettate l’amicizia, ma cercatela e coltivatela con passione, dato che può essere uno dei sentimenti più duraturi della nostra vita. Intanto, buon ascolto!

Playlist – Canzoni sull’amicizia e sugli amici

Lucio Dalla – Caro amico ti scrivo

“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’, e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò”

Lucio Battisti – Una donna per amico

“Ti amo, forte e debole compagna

Che qualche volte impara e a volte insegna”

Francesco Guccini – Gli amici

“Contandoli uno a uno non son certo parecchi,

Son come i denti in bocca a certi vecchi,

Ma proprio perché pochi son buoni fino in fondo

E sempre pronti a masticare il mondo.”

Giorgio Gaber – L’amico

Ci ubriacheremo insieme e canteremo in coro le nostre canzoni

e poi ci butteranno fuori e sveglieremo tutti pieni d’allegria.

Laura Pausini – Un Amico è Così

Non chiederà né il come né il perché

Ti ascolterà e si batterà per te, oh

E poi tranquillo ti sorriderà

Un amico è così

