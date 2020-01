Le canzoni del momento 2020. Lista aggiornata per ascoltare le canzoni dell’anno da Youtube, italiane e straniere.

Le canzoni più belle e più ascoltate al momento. Le conoscete tutte? Forse alcune sì ma altre no. Ecco la nostra playlist con la classifica delle hit e dei brani di successo dell’anno. Ovvero, le canzoni del 2020. Buon ascolto!

Classifica canzoni del momento in Italia, gennaio 2020:

Classifica canzoni e video del momento 2020

Ecco le canzoni 2020 più ascoltate del momento

Tiziano Ferro – In mezzo a questo inverno

Dua Lipa – Don’t Start Now

Annalisa feat. Rkomi – Vento sulla luna

The Black Eyed Peas, J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

Maroon 5 – Memories

Tones And I – Dance Monkey

Shiva feat Sfera Ebbasta – Soldi in Nero

Vasco Rossi – Se ti potessi dire

Coldplay – Orphans

Tommaso Paradiso – Non avere paura

Giulia – Rio

Post Malone – Circles

Mahmood – Barrio

Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B – South of the Border

Gianna Nannini – La differenza

Questa la nostra classifica delle canzoni del momento basata sui dati delle radio, Spotify e Youtube.

Queste le canzoni del momento… al momento

Le canzoni cambiano spesso, ma i cantanti del momento sono quasi sempre gli stessi. Infatti in questa lista di brani musicali ci sono molti nomi che conosciamo bene, ma anche qualche novità, sia italiana sia straniera, e com’era prevedibile a regnare sono pop, dance e rap. Testi leggeri e scanzonati, ma non solo: non mancano ovviamente anche le classiche canzoni romantiche.

Queste sono le canzoni che sentite in radio, o che potete ascoltare nei bar, nei locali o al supermercato mentre fate la spesa. Quelle che segnano un anno e che a volte durano un po’ di più. Ma di solito poi ne arrivano aLtre, nuove canzoni e hit che sostituiscono le vecchie. Quelle dell’estate durano fino all’inverno, poi di solito – almeno in Italia, arrivano i tormentoni di Sanremo – poi di nuovo quelle estive e così via.

Le canzoni del momento straniere e italiane 2020

Il brano del momento nel nostro paese al momento è quello di Tiziano Ferro denominato: “In mezzo a questo inverno”.

A conferma che i tormentoni invernali, vanno forte come quelli estivi, ecco ad esempio, Dua Lipa con “Don’t Start Now” e “Dance Monkey” di Tones and I. Così come “RITMO”, la reinterpretazione in chiave moderna di un successo storico (The rhythm of the night), realizzato dai Black Eyed Peas e J Balvin.

Poi ci sono i grandi ritorni, come quello di Vasco Rossi, che sta scalando la classifica con il brano “Se ti potessi dire”, ma anche di Annalisa, che con il suo brano “Vento sulla luna”, ha subito ottenuto moltissimi apprezzamenti.

Saldamente nella top ten anche Shiva feat. Sfera Ebbasta con “Soldi in Nero”, i Maroon 5 con “Memories”, i Coldplay con “Orphans” e Tommaso Paradiso con “Non aver paura”.

Ma non è finita, sempre in classifica tra le hit del periodo abbiamo anche Mahmood con “Barrio, Ed Sheeran, con la sua collaborazione con Camila Cabello & Cardi B, nel brano “South of the Border” e Post Malone con “Circles”. Infine, ci sono anche Giulia, con il suo brano “Rio” e Gianna Nannini con “La differenza”.

Quali saranno le new entry nelle prossime settimane? Non resta che aspettare per scoprirlo. Al momento possiamo notare un buon equilibrio tra le canzoni italiane e quelle straniere. Su Youtube e in radio va molto il pop, mentre su Spotify più il rap, ma per il resto le hit del momento sono effettivamente queste che vedete.

(La lista delle canzoni del momento straniere e italiane è in costante aggiornamento)

